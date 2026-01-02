Xuất khẩu ớt kỷ lục đạt hơn 2.600 tỷ đồng

Sau 11 tháng, ớt Việt mang về 102 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, vươn lên dẫn dắt nhóm rau củ xuất khẩu.

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau củ của Việt Nam đạt khoảng 380,9 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu xuất khẩu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng, trong đó ớt tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng.

Nổi bật nhất là mặt hàng ớt với kim ngạch xuất khẩu gần 102 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá trị xuất khẩu ớt tương đương gần 2.650 tỷ đồng. Kết quả này giúp ớt trở thành mặt hàng lớn nhất trong nhóm rau củ, chiếm gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ trong 11 tháng.

Ớt Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào và Hàn Quốc, bên cạnh một phần nhỏ vào Mỹ. Trong đó, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất nhờ nhu cầu cao và sự chênh lệch mùa vụ. Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu ớt quanh năm, trong khi Trung Quốc chỉ có một đến hai vụ chính, khiến nước này thường xuyên nhập khẩu để bù đắp nguồn cung.

Các giống ớt được ưa chuộng gồm ớt chỉ thiên và ớt hiểm, những loại có độ cay cao và hương vị đậm, phù hợp với nhu cầu chế biến.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ớt là loại gia vị được ưa chuộng nhất trong nhóm rau củ và mang lại giá trị kinh tế cao. Trung Quốc và Hàn Quốc đặc biệt chuộng ớt Việt nhờ hương vị cay thơm đặc trưng, vượt trội so với sản phẩm cùng loại của nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh ớt là nguyên liệu quan trọng trong các món ăn như lẩu và kim chi.

Giá ớt xuất khẩu biến động mạnh theo mùa vụ, chất lượng và nhu cầu thị trường. Ở thời điểm bình thường, giá dao động khoảng 45.000-65.000 đồng một kg. Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng mạnh. Cuối năm 2025, giá ớt trong nước và phục vụ xuất khẩu có thời điểm lên tới 120.000-150.000 đồng một kg, do thương lái tăng mua để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Xếp sau ớt, các mặt hàng rau củ khác có quy mô nhỏ hơn. Khoai lang đạt 32,5 triệu USD, tăng 1,5%; gừng đạt 29,4 triệu USD, tăng 30,2%. Tỏi ghi nhận mức tăng cao 91,8% nhưng kim ngạch mới đạt 21,2 triệu USD, cho thấy quy mô còn khiêm tốn. Ở chiều ngược lại, súp lơ đạt 16,4 triệu USD, giảm 11,1%, trong khi cải thảo đạt 14,8 triệu USD, tăng nhẹ 1%.

Thi Hà