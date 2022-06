Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 13 tỷ USD trong 5 tháng

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm ước đạt 13,08 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2021, theo Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đánh giá, với kết quả này, xuất khẩu nhóm ngành nông, lâm, thủy sản trở thành điểm sáng trong xuất khẩu chung của cả nước trong 5 tháng đầu năm, chiếm 8,55% tổng kim ngạch.

Trong đó nổi bật là xuất khẩu thủy sản, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 5 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, ước tính đạt 1,1 tỷ USD, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, xuất khẩu thủy sản mang về 4,75 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ 2021.

Cá ngừ được cho lên xe đông lạnh, ướp đá xay nhuyễn đảm bảo độ tươi vào tháng 1/2022 tại Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Nguyên nhân chủ yếu là các thị trường hiện đều có nhu cầu rất cao đối với thủy sản Việt Nam. Trong đó, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho hay, tôm và cá tra là hai sản phẩm mang về tỷ USD trong 5 tháng qua. Xuất khẩu tôm, ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 38%; cá tra thu về hơn 1,2 tỷ USD, tăng trưởng gần 90%.

Xuất khẩu gạo trong tháng 5 đạt 386 triệu USD, tăng 39,9% so với tháng 4 và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 636 triệu USD, tăng 13,3% so với tháng 4 và tăng 38,7% so với cùng kỳ.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất siêu từ nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đã đạt gần 5,1 tỷ USD, gấp 3 lần so với 5 tháng năm 2021.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 152,96 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2021, theo Bộ Công Thương. Xuất khẩu nhiên liệu khoáng sản trong 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đà tăng cao nhất trong các nhóm hàng, với tốc độ 69,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xăng dầu, than đá và quặng, khoáng sản khác tăng cao cả về lượng và giá trị do giá các mặt hàng này tăng cao.

Dỹ Tùng