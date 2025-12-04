Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng vượt kỷ lục năm 2024

Nhờ diễn biến tích cực đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đạt 64 tỷ USD, tăng 12,6% và vượt kỷ lục 62,4 tỷ USD của năm 2024.

Số liệu trên vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố. Riêng tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 34,24 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Thủy sản mang về 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng gần 6%. Sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng gần 17%, phản ánh nỗ lực mở rộng thị trường với các mặt hàng chế biến.

Trong nhóm nông sản chủ lực, cà phê tiếp tục tạo đột phá khi tăng cả về lượng và giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.667 USD mỗi tấn, tăng gần 40%. Đức, Italy và Tây Ban Nha là các thị trường chính, trong khi Mexico ghi nhận mức tăng đột biến.

Thu hoạch cà phê ở Gia Lai. Ảnh: Đức Hóa

Rau quả duy trì đà tăng trưởng với 7,91 tỷ USD, tăng gần 20% nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc và sự mở rộng tại Mỹ. Hạt điều đạt 4,76 tỷ USD, tăng nhờ giá bán cải thiện. Hạt tiêu giảm về sản lượng nhưng tăng mạnh về giá, đưa kim ngạch lên 1,5 tỷ USD, tăng hơn 23%. Mặt hàng này hưởng lợi từ giá thế giới tăng và nhu cầu ổn định tại các thị trường lớn.

Trái lại, một số mặt hàng chủ lực tiếp tục gặp khó. Gạo giảm mạnh nhất khi 11 tháng đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về lượng và 27,7% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân giảm do cạnh tranh gia tăng và biến động trên thị trường quốc tế. Chè suy giảm vì nhu cầu tại các thị trường truyền thống chưa phục hồi. Cao su cũng đi xuống cả về khối lượng và giá trị dù giá bán bình quân có tăng nhẹ.

Tại cuộc họp gần đây, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định ngành có thể đạt gần 70 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm nay với thặng dư khoảng 20 tỷ USD. Theo ông, việc mở rộng thị trường và tận dụng các ưu đãi thương mại tiếp tục là trọng tâm trong năm tới.

Ông Tiến nhấn mạnh định hướng phát triển nông nghiệp theo mô hình xanh, hữu cơ và tuần hoàn, gắn với bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học và tăng cường liên kết vùng. Việc xây dựng các chuỗi giá trị xanh được xem là nền tảng để nâng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

