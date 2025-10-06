Xuất khẩu lá cây thu về gần 9 triệu USD

Là nguyên liệu dân dã, các loại lá như sắn, nguyệt quế, chuối, khoai lang trở thành hàng xuất khẩu ưa chuộng của Việt Nam, mang về gần 9 triệu USD trong 8 tháng.

Theo Cục Hải quan, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu các loại lá đạt gần 1,2 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị đạt khoảng 9 triệu USD (tương đương 232 tỷ đồng), cao hơn 27% so với năm ngoái. Trong đó, lá sắn là mặt hàng chủ lực với gần 3 triệu USD, song mức tăng mạnh nhất thuộc về lá nguyệt quế, tăng 68,5% so với cùng kỳ. Lá chuối, chanh và khoai lang cũng ghi nhận mức tăng 20-80%, nhờ nhu cầu đa dạng trong ẩm thực và chế biến thực phẩm.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết trong nhóm sản phẩm được ưa chuộng, lá sắn có nhu cầu ổn định tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Hồi giáo. Tại đây, loại lá này được dùng trong các món cà ri hoặc rau nấu kèm thịt nhờ hàm lượng protein và vitamin cao. Một số doanh nghiệp còn xuất khẩu lá sắn xay nhuyễn đông lạnh - sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ ngành chế biến thực phẩm.

Ở Việt Nam, lá sắn tươi chỉ có giá 3.000-5.000 đồng mỗi kg, nhưng khi xuất khẩu, có thể tăng gấp 3-4 lần, thậm chí lên 70.000 đồng một kg ở thị trường bán lẻ. Lá chuối - vốn chỉ quen dùng để gói bánh, xôi, nay được xuất khẩu làm bao bì tự nhiên, thân thiện môi trường. Lá khoai lang cũng mở ra hướng đi riêng, trở thành loại rau dinh dưỡng cao cấp tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo ông Nguyên, dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch rau quả, song các loại lá mang "cơ hội kép": vừa tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, vừa mở rộng thị trường ngách giàu tiềm năng. Ông cho biết xuất khẩu rau quả Việt Nam đang tăng trở lại, riêng tháng 9 ước đạt gần 1,3 tỷ USD - mức cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Nếu duy trì được đà này, toàn ngành có thể vượt mốc 8 tỷ USD trong năm nay, cao hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Các chuyên gia nông nghiệp nhận định, lá cây Việt không chỉ đa dụng mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều protein, khoáng chất và axit amin giúp tái tạo tế bào, tăng sức đề kháng. Việc sử dụng lá cây thay thế bao bì nhựa hoặc gia vị công nghiệp còn giúp nông sản Việt bắt nhịp xu hướng "ẩm thực xanh" đang được khuyến khích toàn cầu.

Hồng Châu