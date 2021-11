Xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc tăng đột biến

Trung Quốc là một trong ba thị trường xuất khẩu gỗ lớn của Việt Nam, 9 tháng đầu năm lượng xuất khẩu tăng hai con số.

Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, bất chấp những khó khăn do Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, tháng 9/2021, do dịch bệnh, trong khi xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Anh và Canada giảm mạnh, xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng dương so với tháng 8/2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc đã đạt 1,23 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, với giá trị xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch xuất mặt hàng trên sang nước này đã vượt 1,2 tỷ USD của năm 2020 và có thể cán mốc 1,4 tỷ USD khi kết thúc năm.

Hiện, hàng sang sang Trung Quốc sản phẩm gỗ nguyên liệu chiếm đa số, trong khi đó tỷ trọng của đồ gỗ vẫn còn thấp. Với gỗ nguyên liệu gồm dăm gỗ và gỗ, ván, ván sàn vẫn là 2 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang hồi phục khá mạnh với kim ngạch đạt 951 triệu USD. Hiện, nhu cầu nhập khẩu trên thế giới đang tăng cao cuối năm, nhất là thị trường Mỹ. Do đó, theo Hiệp hội gỗ, đây là cơ hội để tăng xuất khẩu, đặc biệt là đồ nội thất bằng gỗ sang Mỹ, phục vụ cho nhu cầu về mua sắm, tiêu dùng trong các dịp lễ lớn cuối năm.

Hồng Châu