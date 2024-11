Xuất khẩu dệt may năm nay ước đạt 44 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 ước đạt 44 tỷ USD, tăng gần 11,3% so với năm ngoái, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas).