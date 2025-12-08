Xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ giảm 8 tháng liên tiếp

Bất chấp thỏa thuận thương mại gần đây giữa hai nước, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ vẫn giảm hai chữ số trong tháng 11.

Ngày 8/12, Hải quan Trung Quốc công bố kim ngạch xuất khẩu của nước này tháng 11 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này vượt dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters là 3,8%. Xuất khẩu hồi phục sau khi giảm 1,1% trong tháng 10 - lần đầu tiên số liệu này đi xuống trong hơn 1 năm.

Nhập khẩu tháng trước cũng tăng 1,9%. Tuy nhiên, số liệu này thấp hơn nhiều so với dự báo. Tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn chịu sức ép khi giá nhà giảm kéo dài và người dân lo thất nghiệp.

Riêng với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu giảm 28,6% trong tháng 11. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp số liệu này giảm ở mức hai chữ số, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận tại Seoul cuối tháng 10. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Container tại cảng Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) tháng 4/2025. Ảnh: CFOTO

"Dù được trì hoãn, mức thuế nhập khẩu Washington áp lên Bắc Kinh vẫn cao so với nhiều nước khác. Tình hình hiện tại có thể trở thành trạng thái bình thường mới", Gary Ng - nhà kinh tế học cấp cao tại Natixis nhận định. Ông cho rằng các hãng xuất khẩu Trung Quốc có thể tiếp tục tận dụng nhà máy ở nước khác để xuất hàng sang Trung Quốc.

Viện Kinh tế quốc tế Peterson tính toán trung bình hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ chịu thuế 47,5%. Trong khi đó, hàng từ quốc gia này xuất sang Bắc Kinh chịu thuế 32%.

Tính từ đầu năm, hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ giảm 18,9% so với năm ngoái. Mức giảm ở chiều ngược lại là 13,2%.

Dù vậy, thương mại của Trung Quốc được bù đắp bởi các thị trường khác, như Đông Nam Á và Liên minh châu Âu. Trong tháng 11, xuất khẩu sang ASEAN và EU tăng lần lượt 8% và 15%. Trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu của nước này tăng 5,4% so với năm ngoái. Xuất khẩu giảm 0,6%. Thặng dư thương mại vì thế lên 1.076 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)