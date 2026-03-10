Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự báo

Kim ngạch xuất - nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng khoảng 20% trong 2 tháng đầu năm, gấp 3 lần dự báo.

Ngày 10/3, Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này vượt xa dự báo tăng 7,1% của các nhà kinh tế học. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 19,8%, cao gấp 3 lần so với dự báo.

Thặng dư thương mại trong 2 tháng đầu năm đạt 213,6 tỷ USD, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc thường gộp số liệu thương mại tháng 1 và 2 để tránh biến động do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Container tại Liên Vân Cảng ở Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Báo cáo này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn có sức chống chịu tốt, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ một năm qua. Kim ngạch thương mại song phương với Washington giảm gần 17% xuống 609,7 tỷ nhân dân tệ (88,2 tỷ USD).

Trong khi đó, số liệu này với Liên minh châu Âu (EU) tăng gần 20% lên sát 999 tỷ nhân dân tệ. Thương mại với khu vực ASEAN tăng hơn 20% lên 1.240 tỷ nhân dân tệ.

Trước đó, Bắc Kinh cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,3% so với năm ngoái. Tốc độ này cao hơn dự báo và cũng là cao nhất 3 năm, nhờ chi tiêu trong kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Các số liệu trên được đưa ra sau khi Trung Quốc kết thúc kỳ họp Lưỡng hội tuần trước. Trong đó, Thủ tướng Lý Cường cho biết nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4,5-5% năm nay, giảm so với mức 5% năm ngoái.

Năm 2025, GDP Trung Quốc tăng 5% - đạt mục tiêu đề ra, nhưng chủ yếu do thặng dư thương mại lớn. Trong kế hoạch 5 năm tiếp theo công bố tuần trước, giới chức cam kết tăng đáng kể tiêu dùng của các hộ gia đình. Dù vậy, các nhà kinh tế học vẫn ngờ vực khả năng nước này ngừng phụ thuộc vào xuất khẩu.

Thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức chung 10%, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, thuế áp theo các điều luật khác với từng ngành hàng như nhôm, thép, xe hơi vẫn được giữ nguyên ở mức 10-50%.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)