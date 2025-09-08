Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm hơn 30%

Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 33%, nối dài xu hướng vài tháng qua.

Ngày 8/9, Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 4,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn dự báo của giới phân tích và cũng chậm nhất kể từ tháng 2.

Nhập khẩu tăng 1,3%, cũng dưới dự báo. Dù số liệu này đi lên tháng thứ 3 liên tiếp, mức tăng vẫn thấp do các vấn đề trong nền kinh tế Trung Quốc kéo tụt tiêu dùng, như khủng hoảng bất động sản kéo dài và người dân lo ngại thất nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập từ thị trường này cũng sụt 16%. Dù vậy, Washington hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh, khi đã mua 283 tỷ USD hàng hóa trong 8 tháng đầu năm.

Cảng container tại Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

Hoạt động thương mại của Trung Quốc chịu sức ép khi Mỹ siết kiểm soát hàng trung chuyển và việc mua hàng trước để né thuế dần chậm lại. Zichun Huang - nhà kinh tế học tại Capital Economics cho rằng xuất khẩu của Trung Quốc "có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn", do Mỹ nâng thuế với hàng trung chuyển và lực đẩy tạm thời từ việc hai nước đạt thỏa thuận thương mại dần giảm sút.

Trung Quốc gần đây tích cực tìm kiếm thị trường thay thế, khi Mỹ liên tiếp nâng thuế. Xuất khẩu của nước này sang Đông Nam Á tăng 22,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này với Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi lần lượt là 10% và 26%.

Ngày 11/8, Bắc Kinh và Washington đồng ý gia hạn thỏa thuận giảm thuế thêm 90 ngày. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán song phương đến nay vẫn chưa có thêm đột phá.

Ông Trump từng đe dọa áp thuế 200% với hàng Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện cam kết tăng xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Washington. Số liệu mới nhất cho thấy trong tháng 8, Trung Quốc bán gần 5.800 tấn sản phẩm này sang Mỹ, tăng 22%.

Các nhà kinh tế học đang theo dõi liệu Trung Quốc có tung thêm kích thích tài khóa trong quý IV, để thúc đẩy nhu cầu trong nước và giảm thiểu tác động từ xuất khẩu yếu hay không. Tuy nhiên, chính phủ dường như ưu tiên kiểm soát dư thừa công suất hơn là tăng chi cho chương trình "đổi cũ lấy mới" nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhiều địa phương đã dừng chương trình này do hết ngân sách.

Sức ép giảm phát tại nước này cũng được dự báo kéo dài. Goldman Sachs dự báo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm 2,9% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, còn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,2%.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)