Xuất khẩu chuối sang Trung Quốc tăng mạnh

Trong khi hầu hết mặt hàng rau quả xuất sang Trung Quốc 5 tháng đầu năm giảm sâu, xuất khẩu chuối qua nước này lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của Hiệp hội Rau - Quả Việt Nam cho biết, 5 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 742.000 tấn chuối, tăng 10% so với cùng kỳ 2021, trong đó chuối Việt Nam chiếm 43%, vượt qua Philippines với 28%.

Ông Võ Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, cho biết tuy khó khăn do chính sách "zero Covid-19" của Trung Quốc, 5 tháng đầu năm xuất khẩu chuối của công ty vẫn khả quan. Sản lượng chuối xuất khẩu sang thị trường này tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Cừ, Giám đốc công ty xuất khẩu chuối ở Hưng Yên, cũng cho biết 5 tháng qua, công ty này đã xuất khoảng 500 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc, tăng 100% so với năm 2021.

"Nếu năm ngoái giá thu mua tại vườn của nông dân chỉ 3.000 đồng, nay tăng lên 5.000-8.000 đồng (tùy thời điểm)", ông Cừ nói.

Lý giải về nguyên nhân Trung Quốc gia tăng nhập khẩu trái chuối từ thị trường Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau - Quả Việt Nam, cho rằng nước ta có vị trí địa lý gần Trung Quốc hơn các nước khác. Đây là một yếu tố thuận lợi.

Thêm vào đó, diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào, chi phí thuê đất và lao động tăng khiến nông dân không mặn mà trồng chuối. Ảnh hưởng của dịch bệnh Panama cũng khiến chất lượng chuối tại Trung Quốc giảm mạnh do phải sử dụng các loại giống kháng bệnh.

Vườn chuối ở Đồng Nai sắp cho thu hoạch. Ảnh: Thi Hà.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu chuối qua Trung Quốc lội ngược dòng tăng mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu chuối vẫn cho rằng giá xuất qua thị trường này không cao. Giá chuối xuất khẩu bao gồm chi phí đóng gói, logictis lên tới 12.000-13.000 đồng một kg nên hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu thu lãi thấp.

Dự báo 6 tháng cuối năm, các doanh nghiệp cho biết xuất khẩu chuối sẽ còn tăng mạnh do thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao về sản phẩm. Giá chuối cũng sẽ biến động mạnh trong những tháng cuối năm.

Do đó, để tăng cơ hội xuất hàng sang nước này, theo ông Nguyên, các mặt hàng nông sản Việt Nam cần cải thiện chất lượng. Chuối đi Trung Quốc cần có mã vạch vùng trồng, mã đóng gói, nhà máy xử lý... sẽ thuận lợi hơn dù có bị siết chặt do Covid-19.

Thi Hà