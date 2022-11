Xuất khẩu cá tra tăng mạnh

Tính đến giữa tháng 10, xuất khẩu cá tra đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong các nhóm ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm nay. Cuối tháng 10, ước tính xuất khẩu cá tra sẽ mang về 2,2 tỷ USD.

Hai thị trường có thị phần lớn với xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 30%, Mỹ chiếm 23%.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 9 tháng đầu năm nay, nước này nhập hơn 104.000 tấn cá tra phile đông lạnh, trị giá trên 445 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình nhập cá tra phile đông lạnh vào thị trường Mỹ 9 tháng đầu năm nay là 4,26 USD một kg, tăng 53% so với mức cùng kỳ 2021.

Với thị trường Trung Quốc, chính sách "Zero Covid" khiến nước này thiếu thực phẩm và thủy sản. Do đó, 10 tháng, tổng xuất cá tra Việt Nam sang thị trường nước này đạt 647 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài hai thị trường lớn trên, Việt Nam cũng tăng mạnh xuất cá tra sang các thị trường CPTPP và một số nước châu Á, tận dụng lợi thế thuế quan và yếu tố địa lý.

Công nhân nhà máy chế biến cá tra. Ảnh:Cửu Long

Cuối tháng 9, Việt Nam có hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cá tra. Hầu hết doanh nghiệp đều có doanh số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu cao. Với kết quả đạt được tới tháng 10, dự kiến cả năm, xuất khẩu cá tra sẽ đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 58% so với năm 2021.

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết không nới lỏng ngay lập tức chính sách "Zero Covid", nên giao thương của các nước với Trung Quốc chưa thể hồi phục như trước đại dịch. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội cho xuất khẩu cá tra Việt Nam tận dụng ưu thế về giá và vị trí địa lý thuận lợi.

Một tín hiệu tốt ở thị trường Mỹ là Bộ Thương mại nước này (DOC) đã ban hành kết quả cuối cùng của cuộc rà soát quản lý thuế chống bán phá giá lần thứ 18 (POR18). Theo đó, DOC đã giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho từng công ty dựa trên kết quả của POR17. Do đó, quyết định này không ảnh hưởng đến xu hướng xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong năm nay.

Hiện, xuất khẩu cá tra chiếm 27% giá trị xuất khẩu toàn ngành và có thể tăng thêm trong năm nay.

Thi Hà