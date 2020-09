Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc giảm mạnh

Đến nửa đầu tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 271 triệu USD, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước, theo VASEP.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, hoạt động xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc khó cải thiện và liên tục sụt giảm là do ảnh hưởng Covid-19 khiến giao thương ngưng trệ.

Ngoài ra, sản phẩm cá thịt trắng nội địa của nước này cũng đang dư thừa do hoạt động xuất khẩu thủy sản giảm. Do đó, trong năm nay, dự báo tổng giá trị xuất cá tra sang thị trường này chưa thể tăng trưởng dương so với năm ngoái.

Trước đó, các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam đã tìm cách đưa sản phẩm cá tra trở lại thị trường Trung Quốc sau thời gian phong tỏa. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu không chuyển biến rõ rệt.

8 tháng đầu năm nay, nhiều nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam chủ yếu xuất sang thị trường này các sản phẩm như, cá tra phile đông lạnh, bao tử cá tra đông lạnh, cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, bụng cá tra đông lạnh, cá tra phile...

Hiện có khoảng 120 doanh nghiệp cá tra của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc. Nước này vẫn đang là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam với thị phần gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hồng Châu