Xuất khẩu cà phê tăng mạnh, đạt 6,4 tỷ USD

Xuất khẩu cà phê đạt 6,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 59% nhờ nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm.

Theo số liệu ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu khoảng 95.000 tấn cà phê, đạt hơn 429 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về lượng nhưng giá trị lại tăng 59,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực chính đến từ giá xuất khẩu bình quân, hiện đạt khoảng 5.580 USD một tấn, tăng gần 46,5% so với năm trước. Nguyên nhân là nguồn cung từ Brazil và Indonesia - hai quốc gia sản xuất lớn - suy giảm do ảnh hưởng thời tiết El Nino, trong khi nhu cầu tại châu Âu và Bắc Mỹ vẫn ở mức cao. Các nhà rang xay, đặc biệt tại Đức, Italy và Tây Ban Nha, đã tăng mạnh mua vào, đưa ba thị trường này trở thành điểm đến lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm gần 30% tổng kim ngạch.

Không chỉ tăng đều ở các thị trường truyền thống, cà phê Việt Nam còn mở rộng đáng kể sang những thị trường mới. Tại Mexico, giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng 91 lần, phản ánh xu hướng tiêu thụ cà phê Robusta ngày càng lan rộng. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc - nơi tiêu thụ tăng nhanh những năm gần đây, lại ghi nhận mức tăng thấp nhất, chỉ 11,7%.

Song song cà phê, nhiều ngành hàng nông, thủy sản khác cũng khởi sắc. Xuất khẩu thủy sản tháng 8 đạt khoảng 950 triệu USD, lũy kế 8 tháng 7,03 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Ngành gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,45 tỷ USD trong tháng, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm lên 11,1 tỷ USD, tăng hơn 6%. Mỹ tiếp tục là thị trường gỗ lớn nhất, chiếm hơn một nửa tổng xuất khẩu, trong khi Nhật Bản và châu Âu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số.

Tuy nhiên, một số ngành chủ lực lại giảm tốc. Xuất khẩu gạo dù đạt 6,3 triệu tấn trong 8 tháng, giá trị chỉ đạt 3,17 tỷ USD, giảm gần 18% do giá bình quân sụt mạnh. Rau quả - vốn là điểm sáng năm ngoái - cũng giảm 2,2%, chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc chững lại. Chè và cao su tiếp tục chịu sức ép từ giá thấp và nhu cầu tiêu thụ hạn chế.

Tổng cộng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 đạt 5,71 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ 2024. Dù vậy, tính chung 8 tháng, con số này vẫn đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12%. Trong đó, nông sản chiếm hơn một nửa với 24,4 tỷ USD, thủy sản đạt hơn 7 tỷ USD, lâm sản gần 12 tỷ USD, còn chăn nuôi đạt hơn 410 triệu USD, đều tăng so với năm ngoái.

Châu Á hiện là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm hơn 43% tổng xuất khẩu, kế đến là châu Mỹ và châu Âu. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là ba thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Với mức giá cao kỷ lục và nhu cầu ổn định tại các thị trường trọng điểm, cà phê được xem là ngành hàng nông sản có khả năng bứt phá mạnh nhất trong năm nay, giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông nghiệp bất chấp sự chững lại của nhiều mặt hàng khác.

