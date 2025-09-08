Xuất khẩu 340.000 liều vaccine tả lợn châu Phi sang Philippines

340.000 liều vaccine tả lợn châu Phi được xuất khẩu sang Philippines, là lô thứ hai trong tổng số 600.000 liều chính phủ nước này mua của Việt Nam.

Chiều 8/9, lô vaccine Avac ASF Live đựng trong 90 thùng nặng 1,7 tấn đang được chuẩn bị để xuất sang Philippines vào sáng mai. Chính phủ Philippines đặt mua 600.000 liều vaccine tả lợn châu Phi của Việt Nam, sau khi cho phép lưu hành từ tháng 7/2024. Lô vaccine xuất khẩu đầu tiên là 150.000 liều.

TS Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc Avac Việt Nam, đánh giá đối tác quay lại đặt mua chứng tỏ niềm tin đã được thiết lập, vaccine đem lại hiệu quả.

Lô vaccine tả lợn châu Phi xuất khẩu sang Philippines. Ảnh: Gia Chính

GS.TS Nguyễn Thị Hương, Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam, chia sẻ hiện còn những đánh giá trái chiều về vaccine tả lợn châu Phi, nhưng việc lần thứ hai Philippines nhập chứng tỏ vaccine có hiệu quả. Đây là cơ hội đưa vaccine thú y Việt Nam ra khu vực và thế giới nhằm góp nâng cao vị thế của ngành thú y Việt Nam nói riêng cũng như thành tựu khoa học, công nghệ nói chung.

Avac ASF Live là vaccine nhược độc đông khô được nuôi cấy trên dòng tế bào DMAC. Vaccine này được khuyến cáo tiêm một liều duy nhất, thời gian bảo hộ ít nhất 5 tháng. Hiện một liều tiêm vaccine cho lợn giá hơn 60.000 đồng.

Lô vaccine xuất khẩu sang Philippines. Ảnh: Gia Chính

Hôm 11/5, công trình nghiên cứu và sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi do TS Nguyễn Văn Điệp, Công ty CP AVAC Việt Nam thực hiện được trao giải Lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và Môi trường, Giải thưởng Bảo Sơn 2024.

Việt Nam hiện có 12 doanh nghiệp sản xuất vaccine thú y, thuốc thú y. Vaccine thú y của Việt Nam đã được xuất khẩu sang khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với vaccine tả lợn châu Phi, ngoài AVAC còn có Navetco và Dabaco đang sản xuất và lưu hành.

Gia Chính