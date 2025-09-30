Xuất hiện video 'tên lửa Patriot' bổ nhào xuống Kiev

Video mới công bố cho thấy tên lửa nghi của tổ hợp Patriot Ukraine khai hỏa và lao về phía mặt đất trong lúc thủ đô Kiev hứng tập kích.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ngày 29/9 công bố video từ camera an ninh ở thủ đô Kiev, trong đó hệ thống phòng không được cho là Patriot phóng đạn nhằm đối phó với đòn tập kích hiệp đồng của Nga trước đó một ngày.

Tên lửa bay theo đường vòng cung và bổ nhào về phía khu vực có nhiều nhà dân, trước khi phát nổ và tạo ra chớp lửa rực sáng bầu trời. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, như tên lửa chặn được mục tiêu hoặc tự hủy, cũng như liệu nó có gây thiệt hại dưới mặt đất hay không.

"Quả đạn Patriot đã đâm trúng thứ gì đó ở Kiev", tài khoản này cho hay.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy phần thân tên lửa PAC-3 CRI của tổ hợp Patriot nằm trên đường phố Kiev, chưa rõ có phải quả đạn trong video được công bố hay không.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng 593 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, hai tên lửa hành trình lai UAV Banderol, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 38 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay và 8 quả đạn Kalibr phóng từ tàu chiến trong đòn tập kích hiệp đồng ngày 28/9.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 566 UAV, hai quả Banderol, 35 tên lửa Kh-101 và toàn bộ các quả đạn Kalibr. 5 tên lửa và 31 phi cơ đánh trúng 16 khu vực, mảnh vỡ máy bay rơi xuống 25 địa điểm", cơ quan này cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 4 người đã thiệt mạng tại Kiev và ít nhất 40 trường hợp bị thương trên khắp đất nước, trong đó có trẻ em.

Vật thể được cho là mảnh vỡ đạn tên lửa Patriot trên đường phố Kiev hôm 28/9. Ảnh: X/Cyberspec1

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ tàu chiến và máy bay, cùng UAV vũ trang, nhằm vào "các tập đoàn công nghiệp quốc phòng phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine" và "cơ sở hạ tầng tại một sân bay quân sự".

Giới chức Nga cũng nhiều lần khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự, chỉ tập kích những cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

