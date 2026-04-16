Xuất hiện video cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ

MỹGiới chức New York mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện video cảnh sát thành phố đánh một người đàn ông trong lúc bắt giữ người này.

Video dài gần 8 phút, cho thấy hai sĩ quan thuộc lực lượng chống ma túy khu Brooklyn North, trong đó một người mặc thường phục, đang bắt giữ một người đàn ông da màu tại cửa hàng rượu ở thành phố New York chiều 14/4. Các cảnh sát liên tục đấm đá để khống chế nghi phạm, làm đổ vỡ nhiều món đồ tại khu vực trưng bày.

Hai sĩ quan kéo nghi phạm qua đống kính vỡ ra phía trước cửa hàng rồi lật úp anh ta xuống để còng tay. Sàn nhà lúc này có nhiều vết máu. Cảnh sát mặc áo có ghi NYPD (Sở Cảnh sát New York) tiếp tục đá và giẫm lên chân người đàn ông, còn sĩ quan mặc thường phục hét lớn "Lăn qua!".

Video cảnh sát New York đánh người khi bắt giữ gây phẫn nộ Cảnh sát New York bắt nghi phạm ngày 14/4 (cân nhắc trước khi xem). Video: Instagram/sinistratm

"Các anh đang vi phạm Tu chính án thứ nhất một cách vô lý", Abelee Moran, người phụ nữ quay video, lên tiếng phản đối.

"Anh ta chống cự khi bị bắt", một sĩ quan đáp lại trong lúc khống chế nghi phạm. Hai cảnh sát sau đó đưa người đàn ông rời khỏi cửa hàng.

Video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến gây nhiều tranh cãi.

"Hành động bạo lực mà các sĩ quan NYPD sử dụng trong video là vô cùng đáng ngại và không thể chấp nhận được. Cảnh sát không bao giờ được đối xử với người dân như vậy. NYPD đang điều tra toàn diện về sự việc", thị trưởng New York Zohran Mamdani viết trên mạng xã hội ngày 15/4.

NYPD cho biết hai sĩ quan đang hoạt động chìm để điều tra hoạt động mua bán ma túy tại khu Cobble Hill, ngay đối diện cửa hàng rượu. Một trong hai cảnh sát đã "mua được ma túy" và bắt giữ nghi phạm. Sau đó, họ phát hiện người đàn ông trong cửa hàng rượu "trùng khớp với mô tả về đồng phạm của người vừa bị bắt".

Lãnh đạo NYPD Jessica Tisch (giữa) và Thị trưởng Zohran Mamdani (phải) tại cuộc họp ở trụ sở cảnh sát New York ngày 2/4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các điều tra viên xác định người đàn ông bị đánh, tên là Timothy L. Brown, không có bất kỳ liên hệ nào đến hoạt động buôn bán ma túy, theo NYPD. Tuy nhiên, Brown vẫn bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ và nhận giấy hẹn ra hầu tòa.

"Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn sống. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chuyện gì xảy ra cũng phải có lý do. Tôi muốn công lý", Brown trả lời CBS News New York.

Lãnh đạo NYPD Jessica Tisch ngày 15/4 cho biết hai sĩ quan đã bị thu hồi súng và phù hiệu, điều chuyển sang công việc văn phòng. Bộ phận điều tra nội bộ của cảnh sát đang xử lý sự việc. "Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin", bà cho biết.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)