Xuất hiện kẻ rạch mặt hàng loạt ở New York

Cảnh sát New York đang truy tìm nghi phạm sau loạt vụ rạch mặt người đi đường ở khu Brooklyn trong vòng 24 giờ.

Giới chức Brooklyn, New York cuối tuần qua ghi nhận ba vụ rạch mặt. Vụ đầu tiên xảy ra lúc 6h30 ngày 25/10 trên tuyến tàu điện ngầm Q ở ga Church Avenue đi về hướng bắc, khi một người đàn ông 37 tuổi bị rạch vào má trái.

Cảnh sát đã phản ứng với cuộc gọi 911 và đưa nạn nhân đến bệnh viện hạt Kings. Lúc 21h40 cùng ngày, một người đàn ông 53 tuổi bị tấn công tại ngã tư đường Foster và đường New York, với vết cắt trên má trái.

Đến khoảng 7h sáng 26/10, cảnh sát New York tiếp tục ghi nhận vụ người đàn ông 56 tuổi cũng bị rạch má trái.

Cảnh sát New York làm việc tại hiện trường một vụ rạch mặt. Ảnh: Nydailynews

Cảnh sát New York (NYPD) chưa đưa ra tuyên bố liên kết ba vụ tấn công. Tuy nhiên, NY Post dẫn nguồn tin điều tra sơ bộ cho biết cảnh sát xác định cùng một nghi phạm đứng sau ba vụ án. Ba nạn nhân đều điều trị tại bệnh viện hạt Kings, tình trạng ổn định.

NYPD đã công bố hình ảnh nghi phạm tấn công người đàn ông trên tàu điện. Anh ta mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, mặc quần short đen, mang giày thể thao trắng.

Nghi phạm rạch mặt người đàn ông ở tàu điện New York. Ảnh: NYPD

Loạt vụ tấn công xảy ra khoảng một tuần sau vụ đâm dao gây xôn xao trên tàu điện ở Manhattan. Ngày 16/10, Justice Jackson, người vô gia cư tâm thần, có nhiều tiền án, bị cáo buộc đâm vào lưng một người đàn ông 51 tuổi trên tàu D vào giờ cao điểm.

Đức Trung (Theo NY Post, NY Daily News)