Xuất hiện hố sâu 3 mét trên quốc lộ 9B

Quảng TrịMặt đường quốc lộ 9B nối quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, qua xã Lệ Ninh bị sụp, tạo hố sâu khoảng 3 m.

Hố sụt được công ty duy tu đường lấp lại sáng nay. Ảnh: Minh Anh

Sáng 2/1, người dân thôn 2 Quyết Tiến, xã Lệ Ninh phát hiện một mảng nhựa đường trên đường quốc lộ 9B bất ngờ bong rã, rơi xuống làm lộ hố có diện tích khoảng 4 mét vuông, sâu khoảng 3 m, phía dưới là đất.

Người dân dùng cành cây, vật dụng cảnh báo phương tiện; thời điểm xảy ra không có xe nào gặp nạn. Họ cho biết khu vực này nhiều ngày qua không có mưa lớn, đây là lần đầu chứng kiến mặt đường sụt lún.

Sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại 909, doanh nghiệp sửa chữa, duy tu, bảo trì đường bộ đã đắp đá, san gạt mặt đường, tạm thời khắc phục vị trí hố tử thần. Nguyên nhân xuất hiện sụt mặt đường đang được điều tra.

Hố sụt sau khi được khắc phục tạm thời. Ảnh: Minh Anh.

Quốc lộ 9B có chiều dài 67 km, là tuyến đường ngang huyết mạch phía nam tỉnh Quảng Bình cũ, kết nối quốc lộ 1 tại Quán Hàu với hai nhánh Đông - Tây đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Chút Mút - Lạ Vin, thông thương với Lào.

Đắc Thành