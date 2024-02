Cà Mau ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Viện Pasteur TP HCM thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người đàn ông 36 tuổi ngụ TP Cà Mau dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Ngày 29/2, Sở Y tế tỉnh Cà Mau ghi nhận đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Người này ở xã Định Bình, TP Cà Mau, 10 ngày trước có triệu chứng đau rát vùng quy đầu và có mụn mủ, điều trị tại một phòng khám tư. Anh được bác sĩ cho thuốc uống ba ngày, bệnh không giảm.

Ba ngày sau, bệnh nhân xuất hiện nhiều bóng mủ, rải rác ở mặt, cổ, cánh tay, bàn tay, bàn chân, cẳng chân, bìu dương vật..., đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau khám và được tư vấn vào Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.

Theo điều tra dịch tễ, gia đình bệnh nhân có 5 người, cha mẹ đi nước ngoài mới về vài ngày và hai người em hiện sinh sống ở huyện U Minh. Người thân ít tiếp xúc với bệnh nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh đậu mùa khỉ cho người này. Những người thân đang được cách ly theo dõi, chưa có dấu hiệu bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để xác định nguồn lây nhiễm, kịp thời xử lý không cho bệnh lây lan ra cộng đồng và lây nhiễm chéo.

Đậu mùa khỉ là bệnh tái nổi, lây nhiễm ở nhiều nước trên thế giới từ giữa năm 2022 đến nay. Tính đến cuối năm ngoái, Việt Nam ghi nhận 117 ca đậu mùa khỉ tại 10 tỉnh thành phía Nam, trong đó 6 người tử vong (tỷ lệ 5,1%). Phía Bắc hiện chưa ghi nhận ca đậu mùa khỉ nào.

Giữa tháng 12/2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo chủng virus đậu mùa khỉ mới nguy hiểm hơn chủng xuất hiện năm ngoái, triệu chứng nặng hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn, khoảng 10%. Năm 2022, WHO cũng như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính toán dựa trên số liệu có vào thời điểm ấy, tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ khoảng 0,03%, với 5 ca tử vong trên 16.000 ca bệnh ghi nhận ở toàn cầu. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với SARS (10%) và MERS (34%), trong khi tỷ lệ tử vong do Covid là 1-2%, cúm mùa 0,1-0,2%.

Đậu mùa khỉ lây chính qua tiếp xúc gần theo đường tình dục (lây giống HIV), cọ xát với mụn nước. Hầu hết trường hợp bệnh xảy ra trên nhóm đồng tính nam, người song tính, người có nhiều bạn tình, người mắc HIV. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (nơi điều trị chính bệnh nhân đậu mùa khỉ), phần lớn ca có triệu chứng toàn thân như sốt, nổi hạch. Một số xuất hiện mụn nước, mụn mủ ở vài nơi trên cơ thể, như mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cơ quan sinh dục... Những dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, nhiều người nghĩ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng, có thể tự khỏi trong vòng từ 2 đến 4 tuần, trừ một số trường hợp bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, trẻ em... bệnh nặng hơn. Người bệnh đậu mùa khỉ hoặc nghi ngờ mắc cần được bác sĩ khám, đánh giá tình trạng lâm sàng để có chỉ định điều trị phù hợp.

