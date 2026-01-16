Xuất hiện bão gần Biển Đông

Ngoài khơi Philippines đang xuất hiện cơn bão mạnh cấp 8, tên quốc tế là Nokaen, khả năng không đi vào Biển Đông và không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cho biết bão sẽ duy trì sức gió 65 km/h (cấp 8) khi đi lên vùng ven biển miền Trung Philippines, sau đó chếch ra ngoài và suy yếu do tương tác với không khí lạnh. Bão không có khả năng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, so với trung bình nhiều năm, bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không hiếm. Từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão hình thành vào tháng 1.

Vị trí bão Nokaen. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ gần sáng 21/1, Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ đêm 22-23/1 vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 23-25/1, vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các tỉnh, thành ven biển Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động để chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2025 là năm thiên tai đặc biệt cực đoan khi xuất hiện tới 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và quá nửa ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam gây chuỗi thiên tai dồn dập từ Bắc tới Nam. 20 con sông vượt đỉnh lũ lịch sử. Thiên tai đã làm 468 người chết, thiệt hại hơn 100.000 tỷ đồng.

Gia Chính