Xuân về, duyên chớm nở, đông sang, tình hóa mùa vàng viên mãn

Chào anh - người em tin là món quà đẹp đẽ của nhân duyên,

Năm qua, anh và gia đình vẫn bình an chứ? Em mong rằng anh đã đi qua một năm đủ đầy và tiếp bước một năm mới thật nhiều an yên.

Em sinh ra ở miền quê yên bình, lớn lên với tình yêu thương gia đình, đôi bàn tay chai sạn, một trái tim nhiệt huyết và một nghị lực tràn đầy. Qua bao cố gắng, nỗ lực, nhiều khó khăn cũng đã qua và cuộc sống đang ngày càng tốt hơn.

Em sinh năm 1994, độc thân, chưa từng kết hôn. Cũng gần 7 năm rồi em không ở trong mối quan hệ yêu đương nào. Có phải thần Cupid tình yêu đã bỏ em đi quá xa không? Bản thân em tin rằng sẽ gặp anh đúng lúc này: khi anh đang miệt mài xây dựng sự nghiệp, em chẳng ngại đồng hành; hay khi anh đã chạm tới những thành tựu, em vẫn tự tin sánh bước.

Em đang làm việc ở Hà Nội, có thể sử dụng thông thạo hai ngoại ngữ phổ biến, thu nhập ổn. Em không mua xe vì không biết lái và chưa thấy cần thiết, nhà thì vẫn phải cố thêm chút nữa mới có được. Hiện tại, tài sản lớn nhất chính là em đây. Trong tương lai, có thể em sẽ ở lại thủ đô phồn hoa này, hoặc "mê trai" quá lại xách vali cùng anh xây dựng gia đình ở vùng đất mới. Em có thể thay đổi nơi ở, miễn là có lý do đủ lớn; nơi đó có yêu thương và đủ đầy.

Em cao 1m58, trắng trẻo, chân phương, chững chạc và trông thoáng chút lạnh lùng. Tính cách hướng nội, dễ mít ướt, sống khá "tĩnh" và "trầm". Em không giỏi nũng nịu hay thả thính; thường thể hiện yêu thương bằng những hành động nho nhỏ nhiều hơn.

Cuộc sống của em khá bình dị: bản thân và gia đình là điểm tựa yêu thương; công việc nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội; văn chương và âm nhạc là những điểm chạm cảm xúc trong tâm hồn. Em đã đọc qua nhiều cuốn sách, cũng đang viết dở cuốn sách cuộc đời mình, hy vọng có anh cùng viết tiếp những chương còn lại.

Em không mong cầu ở người khác những gì bản thân không có, vì em biết mình là ai và muốn gì. Vậy một chàng trai em chọn đồng hành sẽ là người như thế nào:

- Anh hoàn toàn độc thân, chưa kết hôn, chưa có con riêng trước đó; độ tuổi từ 1988-1993; điềm đạm, chung thủy và sống có trách nhiệm. Anh không hút thuốc lá; anh và gia đình anh không vướng vào đỏ đen, lô đề, cờ bạc.

- Một chàng trai hiểu biết, có công việc riêng của mình, kinh tế vững và chú tâm đến giáo dục để cùng em chăm sóc, nuôi dạy con cái. Em thích những chàng trai có định hướng rõ ràng, luôn nỗ lực và chủ động để đạt được điều mình mong muốn.

- Anh biết cách giao tiếp trong cuộc sống, có thể bằng lời nói hay cử chỉ. Không im lặng, né tránh khi có vấn đề hay những cuộc trò chuyện sâu. Một mối quan hệ có chỗ để nói thật, đủ tử tế để nghe thật và kết nối.

- Và trên hết, anh yêu em và em yêu anh; trân trọng em như em trân trọng anh; tôn trọng gia đình em như chính em tôn trọng gia đình anh.

Em tin rằng sự hiện diện trong một mối quan hệ quan trọng hơn chuyện cho và nhận. Nếu là của nhau, dẫu có khó khăn gập ghềnh, em vẫn hiện diện ở đó, đồng hành và không bỏ ngang. Nhưng bản thân em cũng đủ dũng cảm để rời đi nếu vượt qua những giới hạn mà mình cho phép.

Bông hoa nhỏ này chưa có chậu; vẫn đang ở trong vườn của bố mẹ thôi. Năm nay mong rằng đất tốt phù sa; hoa mẹ, chậu bố. Những năm tháng sau, thêm vài bông hoa nhỏ đính kèm; cùng nhau quấn quýt, ríu rít bên nhau.

Tình yêu thật sự mới làm người ta mong nhớ, hạnh phúc thật sự mới khiến người ta giữ gìn. Xuân về, duyên chớm nở. Đông sang, tình trổ bông, kịp hóa mùa vàng viên mãn.

Khi gửi thư, mong anh hãy chia sẻ nhiều về bản thân trong thư nhé.

Em mong chờ thư anh.

