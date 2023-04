Nam ĐịnhTiền vệ Lương Xuân Trường thất bại trong quả đá quyết định, khiến Hải Phòng thua Nam Định 3-4 ở loạt luân lưu tại vòng loại Cup Quốc gia 2023 tối 2/4.

Xuân Trường thi đấu trận đầu tiên kể từ khi chuyển tới Hải Phòng mùa 2023. Ảnh: Trung Như

* Ghi bàn: Carlos Fernandez 56’ – Samuel Nnamani 58’ .

Sau khi hoà 1-1 trong 90 phút thi đấu trên sân Thiên Trường, hai đội bước vào loạt sút may rủi. Hải Phòng chiếm lợi thế trước, do Samuel Nnamani sút ra ngoài ở lượt thứ ba của Nam Định. Đến lượt kế tiếp, thủ môn Trần Nguyên Mạnh chơi đòn tâm lý với hậu vệ Phạm Mạnh Hùng rồi đoán đúng hướng sút, giúp Nam Định gỡ hòa 3-3.

Xuân Trường là cầu thủ thứ tư của Hải Phòng thực hiện. Tiền vệ sinh năm 1995 nhắm vào góc cao bên phải nhưng vọt xà. Trước đó, anh là một trong số những cầu thủ xung phong khi HLV Chu Đình Nghiêm hỏi ai tự tin thực hiện.

Xuân Trường gia nhập Hải Phòng theo dạng tự do, sau khi hết hạn hợp đồng với HAGL vào ngày 31/12/2022. Hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân Lạch Tray sẽ có thời hạn hai năm, với khoản tiền lót tay vào khoảng 6 tỷ đồng. Do chấn thương, đây mới là trận đầu tiên của anh cho đội bóng mới. Tiền vệ quê Tuyên Quang vào sân ở phút 15 khi tiền vệ Lê Mạnh Dũng không may chấn thương rời sân.

Xuân Trường đá hỏng, Hải Phòng thua luân lưu Nam Định

Sân Thiên Trường chứng kiến diễn biến kịch tính suốt 90 phút thi đấu chính thức với sự xuất sắc của hai thủ môn. Phút 9, Joseph Mpande dốc bóng bên cánh trái rồi tạt bằng má ngoài nhưng Carlos Fernandez đánh đầu chệch cột. Phải đến phút 31, Nam Định mới có tình huống đáp trả khi Hendrio tạt bóng từ cánh phải cho Hồng Duy đá nối bằng chân phải không thuận nhưng Đình Triệu phản xạ nhanh đổ người cản phá. Phút 51, thủ môn Hải Phòng một lần nữa bay người cản phá cú đánh đầu vào góc thấp của Samuel Nnamani.

Năm phút sau, Hữu Sơn xử lý bình tĩnh bên cánh phải, chuyền cho Mpande xâm nhập vòng cấm. Ngoại binh Uganda vượt qua đội trưởng Hạ Long để bấm bóng cho Fernandez đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Văn Khánh chuyền dài vào vòng cấm, Dominic Vinicius khống chế ngực lỗi nhưng lại thành đường kiến tạo để Nnamani băt vô-lê uy lực gỡ hoà.

Nam Định (trắng) đang thể hiện phong độ ổn định mùa này. Ảnh: Trung Như

Phút 85, Hải Phòng phản công nhanh giúp Fernandez đối mặt Nguyên Mạnh, nhưng anh chơi đồng đội chuyền ngang cho đội trưởng Hải Huy sút nối. Tuy nhiên, phản xạ xuất thần của Nguyên Mạnh đã từ chối cơ hội mười mươi. Đến phút 90, Nam Định cũng có thể chốt hạ trận đấu nếu Nnamani không đánh đầu lóng ngóng vọt xà từ đường chuyền của Hendrio.

Nam Định duy trì mạch trận bất bại lên con số năm. Từ đầu mùa, đội bóng thành Nam thắng ba, hoà hai. Trong khi đó, Hải Phòng thua trận thứ hai liên tiếp sau khi bị Hà Tĩnh hạ 3-2 ở vòng bốn V-League 2023.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đình Sơn (Hoàng Xuân Tân 77’), Hoàng Văn Khánh, Hạ Long, Hữu Tuấn, Hồng Duy (Đinh Viết Tú 84’), Ngô Hoàng Thịnh (Dominic Vinicius 46’), Phạm Đức Huy, Hồ Khắc Ngọc (Mai Xuân Quyết 77’), Hendrio Araujo, Samuel Nnamani

Hải Phòng: Đình Triệu, Phạm Mạnh Hùng, Đặng Văn Tới, Phạm Trung Hiếu, Kiên Quyết, Hải Huy, Lê Mạnh Dũng (Lương Xuân Trường 15’), Hữu Sơn (Nguyễn Tuấn Anh 63’), Triệu Việt Hưng (Hồ Minh Dĩ 63’), Joseph Mpande, Carlos Fernandez.

Hiếu Lương