Xuân Trường bị an ninh sân bay giữ lại vì tưởng nhắm mắt

Khi nhập cảnh Dubai, Lương Xuân Trường bị an ninh sân bay yêu cầu 'mở mắt ra' dù anh chàng đã cố mở to hết cỡ.

Cụ thể, trong chia sẻ giây phút thảnh thơi trên trang cá nhân, Lương Xuân Trường đã bị Tiến Linh vào 'bóc phốt'.

Chia sẻ khoảnh khắc thư giãn của Trường 'híp' đã bị Tiến Linh 'bóc phốt'.

Tiến Linh viết: "Có một cậu bé đi qua cửa nhập cảnh Dubai bị bắt lại vì lý do không thể ngờ tới! Anh an ninh nhập cảnh nói với anh ý rằng: Open your eyes! (Tạm dịch: Mở mắt ra!)". Cứ tưởng chuyện đùa, ai ngờ chính Trường 'híp' vào để lại bình luận xác nhận: 'Nhăn hết cả trán rồi vẫn bắt mở to hơn, cay'.

Lương Xuân Trường rơi vào tình huống éo le vì đôi mắt một mí đặc trưng.

Câu chuyện của cả Tiến Linh và Xuân Trường nhận về hàng nghìn lượt haha. Chưa hết, người dùng mạng xã hội còn đùa rằng có lẽ đây là lần đầu tiên nhân viên an ninh sân bay thấy có người vừa ngủ vừa nhập cảnh.

