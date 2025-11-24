Xuân Thiện khởi công nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại Angola

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Xixila do Công ty Agrostars Angola - Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư có tổng vốn đăng ký 672 triệu USD, công suất 1,6 triệu tấn mỗi năm.

Ngày 21/11, Công ty Agrostars - Tập đoàn Xuân Thiện làm lễ khởi công nhà máy sản xuất tinh bột sắn Xixila, một trong những hạng mục của Tổ hợp công - nghiệp Agrostars nằm tại huyện Calulo, tỉnh Cuanza Sul của Angola.

Tham dự lễ khởi công có ông Isaac Maria dos Anjos - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola, ông Dương Chính Chức - đại sứ Việt Nam tại Angola và, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Agribank và ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Angola và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Chính Chức - Đại sứ Việt Nam tại Angola cho biết tại Angola, Tập đoàn Xuân Thiện được xem như "doanh nghiệp hải đăng". Thành công của Xuân Thiện và Agrostars sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia của Việt Nam tại châu Phi; tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Angola và khu vực. Điều này cũng khẳng định năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Angola sẽ tiếp tục đồng hành trọn vẹn cùng Xuân Thiện, Agrostars và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong suốt quá trình triển khai dự án", ông Chức nói.

Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cùng Bộ, ngành tại lễ khởi công. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Xixila là một trong những hạng mục trọng tâm của Tổ hợp công -nông nghiệp Agrostars, dự án do Công ty Agrostars Angola - Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư - đồng hành cùng Tập đoàn Equity của Angola. Khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ thực hiện chuẩn ESG-HSE quốc tế trong mọi hoạt động. Tập đoàn Xuân Thiện và đối tác cũng cam kết tăng cường chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông hộ và người dân địa phương; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động tại Angola, mua sắm vật tư tại chỗ để phát triển kinh tế địa phương; hướng đến mục tiêu Angola tự chủ nông nghiệp chất lượng cao và xuất khẩu.

Nhà máy có công suất 1,6 triệu tấn tinh bột sắn mỗi năm, tổng mức đầu tư đăng ký 672 triệu USD. Sau nhà máy này, dự án sẽ mở rộng thêm nhà máy sản xuất mỳ ăn liền 200 triệu gói mỳ mỗi năm, nhà máy phân bón hữu cơ - vi sinh 400.000 tấn một năm và 100.000 tấn bột sắn cung cấp ra thị trường làm lương thực cho người dân. Tổng vốn đầu tư của toàn dự án sẽ đạt 750 triệu USD giai đoạn 2025 - 2029. Dự kiến, khoảng 220.000 tấn bột sắn và tinh bột sắn sẽ được đưa ra thị trường trong quý IV năm 2026.

Tập đoàn Xuân Thiện có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư tại châu Phi và chính thức triển khai các dự án khai thác tại Angola từ đầu năm 2023. Trong đó, Tổ hợp công - nông nghiệp Agrostars tập trung phát triển theo bốn trụ cột chiến lược, đồng thời hình thành một hệ sinh thái nông nghiệp - công nghiệp bền vững tại Angola. Thứ nhất, phát triển vùng nguyên liệu sắn quy mô lớn, áp dụng cơ giới đồng bộ, quản lý dinh dưỡng và truy xuất nguồn gốc, hướng tới năng suất và chất lượng ổn định. Thứ hai, xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn Xixila với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Thứ ba, phát triển vùng trồng bạch đàn và các loài gỗ quý, phục vụ chuỗi công nghiệp xanh của Tập đoàn Xuân Thiện trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu.

Thứ tư, ở giai đoạn 2025-2027, Agrostars sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ – vi sinh công suất 400.000 tấn mỗi năm, tận dụng phụ phẩm từ chế biến nông sản (vỏ, bã sắn, than sinh học, phân hữu cơ lên men) để tạo ra mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín – "sản xuất không rác thải, nông nghiệp không phát thải".

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu chất lượng cao và bền vững cho toàn bộ chuỗi giá trị nông – lâm nghiệp, trong năm 2026, Agrostars sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất giống hiện đại, với công suất 20 triệu cây giống các loại mỗi năm. Trung tâm này sẽ phục vụ nhu cầu tái canh, mở rộng vùng trồng của dự án và hỗ trợ giống chất lượng cao trên lãnh thổ Angola.

Nhờ chuỗi hoạt động khép kín này, dự án sẽ tạo ra khoảng 95.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho doanh nghiệp và người dân địa phương; gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ gia đình; thúc đẩy nền kinh tế nông thôn chính quy và phát triển bền vững; đưa Cuanza Sul trở thành trung tâm công nghiệp – nông nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia. Với triết lý phát triển "từ đất – cho đất – vì con người", Agrostars tin tưởng rằng dự án này sẽ gieo trồng những hạt mầm thịnh vượng, không chỉ cho Angola mà còn cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Angola nói riêng và châu Phi nói chung.

Thời gian tới, Agrostars cùng Tập đoàn Xuân Thiện và Tập đoàn Equity phối hợp với địa phương để hình thành đặc khu nông - lâm nghiệp Xuân Thiện tại tỉnh Cuanza Sul, Malanje và Uíge, với diện tích nghiên cứu khoảng 6,8 triệu ha và tổng vốn đầu tư lên đến 4,5 tỷ USD. Đây là vùng hợp tác mở, giảm thiểu thủ tục hành chính, bảo đảm an toàn pháp lý và đầu tư, qua đó mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cùng đầu tư vào Angola trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chế biến sâu và hạ tầng logistics.

(Nguồn: Tập đoàn Xuân Thiện)