Xuân Thiện khởi công dự án nghỉ dưỡng 5.000 tỷ đồng ở Đăk Lăk

Khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp Cù Lao Mái Nhà tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng gồm hạng mục trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng… do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/12.

Dự án tọa lạc tại xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lăk, được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - du lịch với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn của địa phương.

Lễ khởi công dự án diễn ra ngày 19/12. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Khu nghỉ dưỡng quy mô khoảng 136,77 ha mặt đất và 59,18 ha mặt nước, hình thành không gian phát triển tổng thể, hiện đại và thân thiện với môi trường. Trên quỹ đất này, chủ đầu tư phát triển hệ thống công trình đa chức năng gồm khách sạn cao 12 tầng với 420 phòng; quần thể biệt thự cao cấp K1; ba khu resort R1, R2, R3 với tổng cộng 435 căn biệt thự; khách sạn 128 phòng tại khu R2 cùng nhiều hạng mục điểm nhấn mang tính biểu tượng.

Đặc biệt, dự án còn bao gồm các công trình kiến trúc văn hóa đặc sắc như Lâu đài Ước Mơ dành cho phân khúc khách hàng cao cấp, tượng đài và đền thờ Thánh Gióng, hệ thống cáp treo kết nối đất liền với đảo, cầu tàu, khu thể thao biển, khu vui chơi giải trí tổng hợp, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, năng lượng, xử lý chất thải và cấp điện ngầm ra đảo. Tất cả được quy hoạch theo định hướng phát triển du lịch sinh thái, bền vững và giàu bản sắc.

Theo chủ đầu tư, trước thời điểm khởi công, dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng được hoàn tất và được nhà nước cho thuê đất bao gồm cả trên đảo và đất liền với hơn 136 ha.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ xây dựng hiện đại nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình triển khai.

Ông Hoàng cũng khẳng định định hướng phát triển dự án gắn liền với lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ tập trung hoàn thiện 135 căn biệt thự thuộc khu R2 cùng khách sạn 128 phòng, dự kiến đưa vào vận hành trước tháng 3/2028. Toàn bộ tổ hợp Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà sẽ hoàn thành trong năm 2030, hình thành một điểm đến du lịch tầm cỡ, góp phần nâng cao vị thế du lịch khu vực và quốc gia.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch địa phương; đóng góp tích cực vào khai thác hiệu quả kinh tế biển - đảo; tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động; gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk trong dài hạn.

Đại diện Xuân Thiện trao quà ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Đăk Lăk. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch tập đoàn Xuân Thiện trao tặng 5 tỷ đồng cho ủng hộ cho đồng bào phía đông Đăk Lăk bị lũ lụt.

(Nguồn: Tập đoàn Xuân Thiện)