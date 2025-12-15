Xuân Thiện Group hợp tác doanh nghiệp công nghệ cao của Áo

Ninh BìnhCông ty Primetals Technologies của Áo sẽ là đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật và những thiết bị cốt lõi cho dây chuyền sản xuất thép của Tập đoàn Xuân Thiện.

Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) và Primetals Technologies Austria GmbH đến từ Áo vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư vào ngày 15/12, tại Ninh Bình. Sự kiện không chỉ là cái bắt tay giữa một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam và đơn vị danh tiếng toàn cầu về công nghệ luyện kim mà còn mở ra triển vọng cho ngành công nghiệp nặng nước nhà thông qua việc đầu tư vào những dây chuyền công nghệ hiện đại.

"Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tham vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thép chất lượng cao của khu vực của Xuân Thiện Group", đại diện doanh nghiệp Việt cho biết.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Xuân Thiện và Primetals Technologies với sự chứng kiến của đại diện Ngân hàng MB. Ảnh: Xuân Thiện Group

Theo nội dung thỏa thuận, Primetals Technologies là đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật và các thiết bị cốt lõi cho dự án của Tập đoàn Xuân Thiện. Điểm nhấn trọng tâm của hợp tác là việc xây dựng hai dây chuyền sản xuất thép chủ lực với những thông số kỹ thuật cao, tân tiến.

Đầu tiên là dây chuyền thép tấm dày công suất 2 triệu tấn/năm, cho ra sản phẩm thép tấm có khổ rộng 5 m và độ dày lên đến 35 cm. Thứ hai là dây chuyền đúc cán liên tục HRC công suất 3 triệu tấn/năm sử dụng công nghệ Arvedi ESP tiên tiến, có khả năng tạo ra sản phẩm thép siêu mỏng chỉ 0,7mm, khổ rộng 1,75m. Với hai dây chuyền thép tấm có tổng công suất 5 triệu tấn/năm, Xuân Thiện đặt mục tiêu chỉ sau 24 tháng sẽ có sản phẩm đầu tiên. Những sản phẩm có thông số kỹ thuật ấn tượng này mang ý nghĩa chiến lược, giúp Việt Nam sớm có thể tự chủ nguồn nguyên liệu thép cho các ngành công nghiệp đòi hỏi độ bền cao, kháng thời tiết và kích thước vật liệu lớn như chế tạo cột điện gió ngoài khơi hay đóng tàu biển... hiện phải nhập khẩu hoàn toàn.

Song song đó là dây chuyền sản xuất thép thanh và thép dây có công suất 2 triệu tấn/năm, cho ra sản phẩm thép cường độ cao, hợp kim, thép chống động đất... phục vụ các công trình xây dựng khó tính như cầu, nhà cao tầng...

Chia sẻ về quyết định đầu tư chiến lược này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định cho biết Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện đang đồng thời triển khai các dự án chế biến sau thép như: nhà máy đóng tàu và nhà máy sản xuất cột điện gió cần nhu cầu thép này rất lớn. "Vì vậy, việc Xuân Thiện Group quyết định đầu tư sản xuất các sản phẩm này không chỉ góp phần giúp Việt Nam tự chủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp nặng, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu mà còn phục vụ trực tiếp cho chuỗi dự án của tập đoàn", ông nói.

Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện Nam Định tọa lạc tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình). Đây là tổ hợp dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên tới 98.000 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 9,5 triệu tấn/năm bao gồm 2 dự án: Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 7,5 triệu tấn thép/năm (bao gồm: thép tấm, thép cuộn cán nóng HRC) và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng công suất 2 triệu tấn thép thanh/dây mỗi năm. Ngày 23/6 vừa qua, Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện được khởi công và dự kiến sẽ có sản phẩm đầu tiên ra thị trường trong năm 2027.

Primetals Technologies là một trong những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp toàn diện (thiết kế, xây dựng nhà máy, công nghệ, dịch vụ) cho ngành công nghiệp kim loại, đặc biệt là luyện kim đen (thép) và kim loại màu, thuộc sở hữu của Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Doanhg nhiệp nổi tiếng với việc hợp tác cung cấp các dây chuyền sản xuất thép hiện đại, chất lượng cao cho các tập đoàn lớn, giúp nâng cao năng lực sản xuất thép chế tạo, thép cuộn cán nóng (HRC).

