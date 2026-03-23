Xuân Son vẫn phải tập riêng

Trước buổi tập chiều nay, đội tuyển cũng đón tiếp Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn (giữa) và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú (thứ hai từ trái sang). Ông Tuấn cho rằng việc có thêm những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh đội tuyển, đồng thời tạo nên sự kế thừa hiệu quả giữa các thế hệ, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế tại khu vực Đông Nam Á và cải thiện thành tích ở đấu trường châu Á.

Chủ tịch VFF đánh giá việc đã có vé dự Asian Cup 2027 sẽ giúp đội tuyển thoải mái về tâm lý. Tuy nhiên, trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup ngày 31/3 vẫn có giá trị về chuyên môn. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam có thể trở lại top 100 trên bảng FIFA.

Việc Malaysia bị xử thua hai trận giúp Việt Nam có thêm điểm để tăng lên thứ 103, và kém top 100 khoảng 10 điểm.