Xuân Son vẫn phải tập riêng

Nguyễn Xuân Son (trái) bị đau cơ đùi phải từ buổi tập đầu tiên hôm 21/3 và được cho nghỉ sớm. Một ngày sau, anh chỉ đi giày đế mềm để chạy bộ nhẹ nhàng cùng các bài di chuyển và căng, giãn cơ. Đến hôm nay, tiền đạo sinh năm 1997 đã có thể đi giày đinh, rồi thực hiện nhiều bài tập hơn với bác sĩ Trần Huy Thọ (phải).
Sau khi chạy bộ hai vòng sân, Xuân Son chuyển sang tập với bóng, các bài di chuyển tiến và giật lùi được chia làm nhiều hiệp.
Ngoài các bài bổ trợ cho cơ đùi, Xuân Son vẫn phải duy trì việc tập luyện thêm ở phòng gym để đốt đủ lượng calo mỗi ngày giúp giữ thể trạng ổn định. Tiền đạo này được yêu cầu kiểm soát cân nặng, đang hơn 90 kg, và thuộc mẫu người dễ tăng cân.
Trước buổi tập chiều nay, đội tuyển cũng đón tiếp Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn (giữa) và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú (thứ hai từ trái sang). Ông Tuấn cho rằng việc có thêm những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh đội tuyển, đồng thời tạo nên sự kế thừa hiệu quả giữa các thế hệ, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế tại khu vực Đông Nam Á và cải thiện thành tích ở đấu trường châu Á.
Chủ tịch VFF đánh giá việc đã có vé dự Asian Cup 2027 sẽ giúp đội tuyển thoải mái về tâm lý. Tuy nhiên, trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup ngày 31/3 vẫn có giá trị về chuyên môn. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam có thể trở lại top 100 trên bảng FIFA.
Việc Malaysia bị xử thua hai trận giúp Việt Nam có thêm điểm để tăng lên thứ 103, và kém top 100 khoảng 10 điểm.
Hiếu Lương