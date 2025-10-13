Xuân Son, Văn Hậu trở lại thi đấu

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chuyển sang giai đoạn cuối trong quá trình hồi phục, trước khi chính thức trở lại thi đấu.

Ngày 11/10, Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) cùng có những trận đấu tập chuẩn bị cho ngày V-League trở lại sau quãng nghỉ cho ĐTQG. Nam Định thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND 1-0, còn CAHN thua Hà Nội FC 1-6.

Điểm nhấn của hai trận đấu là việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Đoàn Văn Hậu lần đầu vào sân thi đấu ở cuối trận, sau thời gian dài chữa trị và hồi phục chấn thương. Son là 10 tháng, còn Văn Hậu là gần 2 năm.

Nguyễn Xuân Son (trái) thi đấu trong trận đấu tập Nam Định thắng Trẻ PVF-CAND 1-0 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 11/10/2025. Ảnh: Nam Định FC

Ở giai đoạn này, các cầu thủ thường được tung vào sân ở những phút cuối, với thời gian ngắn khoảng 10 đến 15 phút rồi tăng dần cho đến khi có thể đá trọn vẹn cả trận. Tiến trình sẽ còn bước vào các trận chính thức, cũng theo trình tự thi đấu thời gian ngắn vào cuối trận rồi tăng dần.

Ngoài ra, các cầu thủ sẽ phải cố gắng để đưa về mức cân nặng lý tưởng, với Son là dưới 90 kg và Hậu vào khoảng 80 kg. Nếu không gặp biến số nào lớn, họ có thể thi đấu chính thức vào đầu năm 2026, khi V-League vào giai đoạn hai.

Với Xuân Son, CLB Nam Định không đăng ký anh vào danh sách thi đấu lượt đi V-League 2025-2026, dù có cơ hội thi đấu ở chặng cuối. HLV Vũ Hồng Việt cho biết không muốn đặt áp lực thời gian cho tiền đạo gốc Brazil, mà muốn anh hồi phục hoàn toàn.

Tiền đạo sinh năm 1997 bị gãy cả xương chày và xương mác chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 ở Thái Lan ngày 5/1. Anh được mổ và tập hồi phục tại Việt Nam suốt nửa đầu năm nay. Đến tháng 7, Son về Brazil thăm gia đình, đồng thời tập hồi phục cùng các chuyên gia ở đây. Anh trở lại Việt Nam vào giữa tháng 8.

Thiếu vắng Xuân Son là tổn thất với Nam Định khi phải chinh chiến ở bốn giải đấu mùa này, gồm V-League, Cup Quốc gia, AFC Champions League Two và Cup CLB Đông nam Á. Thực tế, thể lực bị ảnh hưởng cùng phong độ suy giảm của một số trụ cột từng khiến Nam Định không thắng liền ba trận ở V-League, còn màn trình diễn ở đấu trường quốc tế cũng chưa thuyết phục.

Với đội tuyển Việt Nam, Xuân Son tạo tầm ảnh hưởng ngay ở giải đấu đầu tiên là ASEAN Cup 2024. Anh là cầu thủ hay nhất, vua phá lưới cho chức vô địch thứ ba trong lịch sử của ĐTQG. Sự trở lại của Xuân Son sẽ tiếp thêm niềm tin cho HLV Kim Sang-sik trong việc cạnh tranh vé dự Asian Cup 2027 với Malaysia tại bảng F.

Đoàn Văn Hậu (áo hồng) thi đấu trong trận đấu tập Công an Hà Nội thua Hà Nội FC 1-6 trên sân PVF, Hưng Yên ngày 11/10/2025. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Trong khi đó, Văn Hậu phải điều trị chấn thương sau khi cùng CAHN vô địch V-League 2023. Từ năm 2024, anh hai lần lên bàn mổ chấn thương điểm bám gân gót chân. Anh cũng được HLV Kim giới thiệu cho trung tâm tại Hàn Quốc để điều trị.

Theo chẩn đoán ban đầu, hậu vệ quê Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên) sẽ nghỉ từ ba đến sáu tháng đầu năm 2024. Nhưng thực tế, đến nay Văn Hậu mới chỉ có thể tập hồi phục, chưa hẹn ngày trở lại. Lần gần nhất anh ra sân là trận hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ngày 27/8/2023, kết quả vừa đủ để CAHN vô địch V-League.

Văn Hậu sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Khi mới 18 tuổi, anh đã được đá cho đội một tại V-League 2017. Cũng năm đó, hậu vệ trái này được tham dự U20 World Cup, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện, anh khoác áo CAHN.

Trong sự nghiệp, Văn Hậu đã giành bốn chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia và hai Siêu Cup. Anh cũng luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái ở các cấp độ đội tuyển thời HLV Park Hang-seo, giành á quân giải U23 châu Á 2018, Vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019.

Hiếu Lương