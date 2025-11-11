Xuân Son: ‘Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, muốn đá mọi trận’

Phú ThọTiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son háo hức khi trở lại đội tuyển Việt Nam, và có thể được chơi trận chính thức đầu tiên sau 10 tháng gặp chấn thương nặng.

Xuân Son vắng mặt ở đội tuyển từ ngày 5/1, sau khi gãy cả xương chày và xương mác chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan. Sau 10 tháng, anh chưa thi đấu trận chính thức nào nhưng vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Lào, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Tiền đạo sinh năm 1997 hội quân cùng đội tuyển ở Phú Thọ từ trưa nay 11/11. Anh không giấu được xúc động khi trở lại ĐTQG, và tự hào vì được phụng sự cho đất nước Việt Nam. Ban huấn luyện và đồng đội cũng hạnh phúc khi thấy tiền đạo xuất sắc tái xuất.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tạo hình trái tim sau khi lập cú đúp ở trận ra mắt giúp Việt Nam thắng Myanmar 5-0 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2024, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 23/12/2024. Ảnh: Hai Tư

"Khi đến khách sạn, tôi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của đồng đội dành cho mình", Xuân Son nói trước buổi tập chiều nay. "HLV Kim Sang-sik chào mừng tôi trở lại, nói rằng đã chờ tôi lâu rồi".

Sau thời gian trị thương, đến ngày 11/10 tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND. Trong giai đoạn bình phục chấn thương kiểu này, các cầu thủ thường được tung vào sân ở những phút cuối, với thời gian ngắn khoảng 10 đến 15 phút rồi tăng dần cho đến khi có thể đá trọn vẹn cả trận.

Xuân Son cho rằng đam mê với bóng đá, và khao khát được thi đấu với bạn bè, đồng đội là động lực giúp anh hồi phục nhanh hơn. Tiền đạo này vẫn mặc áo số 12 - con số mà anh cho là may mắn từ ngày ra mắt đội tuyển. Bên cạnh đó, anh khẳng định đã rất sẵn sàng phục vụ đội tuyển và hỗ trợ đồng đội.

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Tôi muốn chơi tất cả các trận đấu, không muốn bỏ lỡ phút nào", Xuân Son cho hay. "Nhưng mọi thứ sẽ do HLV Kim Sang-sik quyết định".

Lào chưa từng thắng Việt Nam trong lịch sử. Trước một đối thủ dưới cơ, Xuân Son nhiều khả năng sẽ được tạo điều kiện vào thi đấu để dần lấy lại cảm giác. Thời gian trên sân còn phụ thuộc vào thể trạng, điều kiện sân và diễn biến thực tế.

Xuân Son không chắc có thể thi đấu bao nhiêu phút ở thời điểm hiện tại, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực cống hiến 100%. Khi được hỏi về mục tiêu ở trận tới, anh cho biết: "Cứ tận hưởng từng khoảnh khắc thôi. Điều quan trọng hơn là giúp toàn đội chiến thắng".

Xuân Son tên gốc Brazil là Rafaelson, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Tiền đạo 28 tuổi sẽ tập luyện cùng đội tuyển tại Phú Thọ đến ngày 14/11. Một ngày sau, đội di chuyển sang Lào.

Ở bảng F vòng loại cuối, Việt Nam đang đứng nhì với chín điểm, kém Malaysia ba điểm. Lào đứng thứ ba với ba điểm và chắc chắn hết cơ hội dự Asian Cup 2027.

Danh sách đợt này có 23 cầu thủ, với hai gương mặt mới là tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường và trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Ngoài Xuân Son, đội có hai Việt kiều là thủ môn Đặng Văn Lâm (gốc Nga) và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (Pháp). Cả hai đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với Xuân Son, trong đó Văn Lâm là bạn thân từ thời cả hai còn khoác áo Bình Định (nay là Quy Nhơn United).

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng) Hậu vệ (8): Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (CAHN), Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công), Khổng Minh Gia Bảo (Công an TP HCM) Tiền vệ (7): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô (CAHN), Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) Tiền đạo (5): Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Trần Việt Cường (CLB TP HCM).

Hiếu Lương