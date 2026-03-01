Xuân Son: ‘Tôi cắt tóc nên đổi vận’

Ninh BìnhNguyễn Xuân Son cảm thấy thú vị với yếu tố tâm linh giúp anh giải cơn khát bàn thắng, còn Nam Định ngắt mạch không thắng tại V-League 2025-2026.

Trước khi gặp Ninh Bình ở vòng 14, Nam Định có chuỗi 10 trận liền không thắng. Đội còn phải đưa trở lại người cũ Vũ Hồng Việt sau khi HLV Mauro Jeronimo xin từ chức. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son vẫn chưa nổ súng sau bốn trận ở giải quốc nội, khác với hình ảnh ghi 7 bàn sau ba trận ở Cup CLB Đông Nam Á.

Bước vào trận đấu trên sân Thiên Trường tối nay, Nam Định thua trước hai bàn sau 32 phút. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc giúp họ ngược dòng thắng 3-2. Xuân Son tiếp tục trở thành điểm tựa với cú đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa 2-2, trước khi gián tiếp mở ra bàn ấn định chiến thắng cho Kevin Pham Ba.

Kiểu tóc của tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son (áo trắng) thi đấu trong trận thua Thể Công (áo đỏ) 0-1 ở vòng 13 và trận thắng Ninh Bình (áo đen) 3-2 ở vòng 14 V-League 2025-2026. Ảnh: Quang Đương

"Một vài người bạn nói với tôi rằng cầu thủ Việt Nam có thói quen cắt tóc khi trải qua chuỗi trận không tốt", Xuân Son nói. "Tôi cũng là người Việt Nam nên làm theo, và cắt tóc đã đổi vận thật. Tôi cần học hỏi và tiếp thu văn hóa Việt Nam hơn nữa".

Sau khi ghi bàn, Xuân Son chạy về khu kỹ thuật đội nhà với ngón trỏ đặt lên môi. Các đồng đội, HLV lao đến ôm chầm lấy anh với bàn thắng quý giá. Khi tiếng còi hết trận vang lên, tiền đạo sinh năm 1997 nằm ra sân nhưng không phải vì mệt mỏi.

"Đó chỉ là cảm xúc thôi. Tôi hạnh phúc khi thắng trận theo phong cách này", Xuân Son cho biết. "Thể trạng của tôi chắc chắn chưa phải tốt nhất sau khi dưỡng thương dài ngày. Nhưng tôi luôn cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ, với 200% sức lực".

Ở bên kia chiến tuyến, Nguyễn Hoàng Đức cũng chúc mừng đồng đội ở tuyển Việt Nam đã chấm dứt cơn khát bàn thắng ở V-League. "Tôi hy vọng Xuân Son trở lại tốt nhất, lợi hại hơn xưa và ghi nhiều bàn thắng", đội trưởng Ninh Bình cho hay.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Xuân Son tịt ngòi những trận trước không phải vì thi đấu kém mà thiếu may mắn. Khi nắm đội lần hai, ông trở lại với phong cách quen thuộc là chỉ đạo các cầu thủ cung cấp nhiều bóng nhất cho tiền đạo số một của đội.

"Chúng tôi đã làm việc cùng nhau lâu nên hiểu nhau. HLV Việt nói toàn đội hỗ trợ tôi, chuyền và tạt thật nhiều để phát huy tối đa khả năng", tiền đạo nhập tịch gốc Brazil nói. "Tôi cảm ơn HLV đã giúp đội và tôi lột xác. Hy vọng tôi có thể ghi nhiều bàn và giúp đội thắng nhiều hơn nữa".

Sau 14 vòng V-League, Nam Định mới có chiến thắng thứ ba. Nhà đương kim vô địch đang đứng thứ 9 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 20 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Hiếu Lương