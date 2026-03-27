Xuân Son nói một mình sau khi lỡ bàn thắng vì mặt sân

Trên sân Hàng Đẫy, Nguyễn Xuân Son (trái) vào sân từ đầu hiệp hai, cùng Lê Phạm Thành Long và Đoàn Văn Hậu, để thay cho Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Vĩ. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 gặp chấn thương nhẹ ở cơ đùi phải trong buổi tập đầu tiên vào ngày 21/3, rồi phải tập riêng hai ngày tiếp theo.

Khi vào sân, Xuân Son cùng các đồng đội quây thành vòng tròn để trao đổi nhanh rồi hô quyết tâm. Sau đó, anh chủ động tiến tới nắm chặt tay Đỗ Hoàng Hên để lấy tinh thần. Cả hai từng là đối tác ăn ý ở Bình Định (nay là Quy Nhơn United) và Nam Định.

Tuy nhiên, họ chưa thể làm điều tương tự trong trận đầu tiên thi đấu cùng nhau ở đội tuyển quốc gia. Suốt hiệp hai, cặp đôi chỉ một lần tìm thấy nhau khi Hên đá phạt ở biên trái vào vòng cấm cho Son đánh đầu sượt bóng.