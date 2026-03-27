Xuân Son nói một mình sau khi lỡ bàn thắng vì mặt sân

Tình huống Nguyễn Xuân Son lỡ cơ hội ghi bàn vì mặt sân sau đường căng ngang của Khuất Văn Khang.
Ngay sau tình huống, Xuân Son quỳ trong vòng cấm, nhìn mặt sân rồi khua tay và nói một mình. Ở đằng sau, Đỗ Hoàng Hên ôm đầu tiếc nuối cho đồng đội.
Khi đứng lên, Xuân Son tiếp tục nhìn lại vị trí khiến bóng nảy lên, trước khi ngước mặt lên trời lộ vẻ nuối tiếc. Sau 30 giây, anh mới bình tĩnh trở lại để tiếp tục thi đấu.
Trên sân Hàng Đẫy, Nguyễn Xuân Son (trái) vào sân từ đầu hiệp hai, cùng Lê Phạm Thành Long và Đoàn Văn Hậu, để thay cho Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Vĩ. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 gặp chấn thương nhẹ ở cơ đùi phải trong buổi tập đầu tiên vào ngày 21/3, rồi phải tập riêng hai ngày tiếp theo.
Khi vào sân, Xuân Son cùng các đồng đội quây thành vòng tròn để trao đổi nhanh rồi hô quyết tâm. Sau đó, anh chủ động tiến tới nắm chặt tay Đỗ Hoàng Hên để lấy tinh thần. Cả hai từng là đối tác ăn ý ở Bình Định (nay là Quy Nhơn United) và Nam Định.
Tuy nhiên, họ chưa thể làm điều tương tự trong trận đầu tiên thi đấu cùng nhau ở đội tuyển quốc gia. Suốt hiệp hai, cặp đôi chỉ một lần tìm thấy nhau khi Hên đá phạt ở biên trái vào vòng cấm cho Son đánh đầu sượt bóng.
Cơ hội đầu tiên dành cho Xuân Son đến ở phút 50. Phạm Xuân Mạnh tạt bóng cho Son phá bẫy việt vị lao xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo này mất hai nhịp mà không khống chế bóng tốt, rồi bị hậu vệ đối phương từ sau lao tới truy cản.
Đến phút 70, Khuất Văn Khang dứt điểm trong vòng cấm ở góc hẹp biên trái. Son nuối tiếc và ra dấu cho rằng đồng đội nên căng ngang. Bảy phút sau, Văn Khang làm đúng ý Son nhưng mặt sân làm bỏng nảy lệch hướng làm cơ hội trôi qua.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết sẽ kiểm tra lại vấn đề cân nặng của Xuân Son. Ông cho biết chấn thương ở bắp đùi cũng khiến tiền đạo này di chuyển chưa tốt. "Nhưng cậu ấy vẫn rất đáng chờ đợi ở trận gặp Malaysia. Tôi kỳ vọng ở Son tầm hoạt động rộng và khả năng phối hợp tốt hơn", HLV Kim nói ở họp báo sau trận.
Bên cạnh Xuân Son, Hoàng Hên (trái) cũng nuối tiếc với cú sút xa dội cột ở phút 88. Tuy nhiên, anh tin rằng khả năng kết nối với Son và các đồng đội sẽ tốt hơn ở những trận tới.
Việt Nam sẽ duy trì tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội đến hết ngày 29/3. Một ngày sau, đội di chuyển đến Ninh Bình, để chuẩn bị cho cuộc đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.
Hiếu Lương - Ngọc Thành