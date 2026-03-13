Xuân Son kiến tạo giúp Nam Định tiếp đà hồi sinh

Ninh BìnhNguyễn Xuân Son kiến tạo cho Akolo Ababa ghi bàn duy nhất hạ Thanh Hóa ở vòng 16, để thắng liền ba trận tại V-League 2025-2026.

Phút 78, Đặng Văn Tới chuyền sệt từ gần giữa sân đến sát vòng cấm. Trước sự đeo bám quyết liệt của Abdurakhmanov, Nguyễn Xuân Son vẫn cài đè rồi vô tình nhả bóng, để Akolo Ababa ập vào kiểm soát một nhịp trước khi sút chân trái ghi bàn.

Khán giả trên sân Thiên Trường vỡ òa và hò reo hạnh phúc. Akolo cũng chạy về cột cờ góc cùng các đồng đội mừng cuồng nhiệt, còn ở khu kỹ thuật, HLV Vũ Hồng Việt nở nụ cười hạnh phúc sau khi các học trò vất vả xuyên phá hàng thủ đối phương. Nam Định thắng liền ba trận khi ông Việt trở lại, sau chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp.

Tình huống Nguyễn Xuân Son (áo trắng) cài đè để kiến tạo cho Akolo Ababa ghi bàn trong trận Nam Định thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 16 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 13/3/2026. Ảnh: Nam Định FC

Trước vòng 16, Thanh Hóa vẫn chưa được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng. Họ chưa thể bổ sung thêm cầu thủ trong khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn bốn ngày là đóng cửa. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn thể hiện sức mạnh tinh thần đáng ngưỡng mộ trên sân khách, với 17 cầu thủ trong đó có ba thủ môn.

Ngay khi bóng lăn, Nam Định dồn lên tấn công, nhưng trước mặt là một Y Êli Niê chơi xuất thần. Phút 13, cú sút vào góc thấp phải của Xuân Son bị cản phá. Sáu phút sau, cú đá phạt từ khoảng 22 m của Percy Tau đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, cú đánh đầu trong thế khó của Son chạm mép cột trái ra ngoài ở phút 22.

Sang hiệp hai, Y Êli Niê có pha bay người xuất thần để đẩy cú đánh đầu đập đất căng của Lucas Alves. Bóng gần như chỉ lăn ở phần sân đội bóng xứ Thanh nhưng chủ nhà khó khăn trong lên ý tưởng tấn công, trước khi Akolo chớp thời cơ ghi bàn. Đến phút 81, tỷ số suýt nhân đôi khi thủ môn Thanh Hóa phá bóng trúng đầu Xuân Son bay chệch cột phải.

Những tưởng Nam Định sẽ dễ dàng giữ vững thành quả thì kịch tính đến ở phút 88. Rimario bứt tốc vào vòng cấm đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng bị Lucas Alves truy cản trái phép. Ban đầu, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài xác định điểm phạm lỗi sát vòng cấm, đồng thời chuyển từ thẻ vàng sang thẻ đỏ cho Lucas.

Thanh Hóa không thể tận dụng cơ hội từ quả phạt nguy hiểm. Sáu phút bù thêm cũng không đủ để đội khách giữ lại một điểm.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp giúp Nam Định vươn lên thứ 7 với 21 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 14 điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận. Trong khi đó, Thanh Hóa đứng thứ 12 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND hai điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Văn Vĩ, Kevin Pham Ba, Lý Công Hoàng Anh, Caio Cesar, Percy Tau, Lâm Ti Phông, Trần Văn Đạt, Xuân Son

Thanh Hóa: Y Êli Niê, Đoàn Ngọc Hà, Bá Tiến, Trịnh Văn Lợi, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Damoth Thongkhamsavath, Doãn Ngọc Tân, Rimario.

Hiếu Lương