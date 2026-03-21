Xuân Son, Hoàng Hên lần đầu cùng tập luyện ở tuyển Việt Nam

Đội tuyển tập trung sáng nay, và ra sân tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngay buổi chiều với 10 cầu thủ. Nhóm này gồm Nguyễn Xuân Son (thứ hai từ phải sang), Nguyễn Văn Vĩ của CLB Nam Định, Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).
13 cầu thủ còn lại, thuộc CLB Công an Hà Nội (7), Ninh Bình (5), Thể Công (1), sẽ hội quân sau. Ninh Bình gặp PVF-CAND, còn Thể Công đấu Bắc Ninh ở tứ kết Cup Quốc gia chiều nay. Trong khi đó Công an Hà Nội đá bù vòng 13 V-League với Đà Nẵng ngày mai.
Tân binh Đỗ Hoàng Hên (giữa) là một niềm hy vọng khác ở hàng công. Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil đang có phong độ tốt khi ghi 6 và kiến tạo 4 bàn sau 10 trận cho Hà Nội FC.
Đây là lần đầu Hên được triệu tập lên đội tuyển, kể từ khi có quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025.
Sau khoảng một tiếng, Xuân Son kết thúc sớm rồi đi cùng bác sĩ đội tuyển vào phòng thay đồ. Sau đó, anh xuất hiện trở lại với bắp đùi trái quấn nhiều băng thể thao - thường dùng để hỗ trợ cơ xương khớp, giảm đau, sưng viêm hay hồi phục chấn thương tự nhiên.
Theo nguồn tin của VnExpress, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil không gặp chấn thương bất ngờ. Việc anh nghỉ tập sớm nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. Buổi tập đầu cũng chủ yếu để các cầu thủ giữ cảm giác bóng và làm quen lại không khí trên đội tuyển.
Xuân Son cho biết anh luôn khao khát cống hiến cho đội tuyển, và muốn thắng trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 31/3. Tiền đạo sinh năm 1997 là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công, khi đã ghi 8 và kiến tạo 2 bàn sau 6 trận ở đội tuyển.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang ở trạng thái thoải mái, sau khi giành vé dự Asian Cup 2027. Điều này có được do Malaysia bị xử thua hai trận vì sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu, dẫn đến mất ngôi đầu vào tay Việt Nam.
Tuy nhiên, đây vẫn là cơ hội để các tân binh như Hoàng Hên thể hiện. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ hướng tới sự chuẩn bị xa hơn cho ASEAN Cup 2026 vào tháng 7.
Việt Nam sẽ duy trì lịch tập một buổi mỗi ngày. Đến 26/3, đội tuyển đá giao hữu với Bangladesh tại sân Hàng Đẫy.
Hiếu Lương