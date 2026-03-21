Xuân Son, Hoàng Hên lần đầu cùng tập luyện ở tuyển Việt Nam

Đội tuyển tập trung sáng nay, và ra sân tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngay buổi chiều với 10 cầu thủ. Nhóm này gồm Nguyễn Xuân Son (thứ hai từ phải sang), Nguyễn Văn Vĩ của CLB Nam Định, Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).

13 cầu thủ còn lại, thuộc CLB Công an Hà Nội (7), Ninh Bình (5), Thể Công (1), sẽ hội quân sau. Ninh Bình gặp PVF-CAND, còn Thể Công đấu Bắc Ninh ở tứ kết Cup Quốc gia chiều nay. Trong khi đó Công an Hà Nội đá bù vòng 13 V-League với Đà Nẵng ngày mai.