Xuân Son – Hoàng Hên: Hai thỏi nam châm của tuyển Việt Nam

Không chỉ là điểm đến chủ đạo trong những pha lên bóng, cặp đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên còn trực tiếp kết hợp làm nên bàn thắng vào lưới Malaysia tối 31/3.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng, với Hoàng Hên đứng phía sau, trong trận đấu Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam trong trận thắng Malaysia 3-1 phảng phất hình ảnh của không ít đội bóng tại V-League. Với cặp đôi nhập tịch cao to, kỹ thuật và giàu tính đột biến, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tự tin với chất lượng đầu ra trên hàng công. Cả hai không những dễ dàng trở thành đích đến thường trực trong chu trình triển khai tấn công, mà còn cho thấy sự ăn ý trong việc chiếm lĩnh và khai thác khoảng trống mỗi khi có bóng.

Trận này, Xuân Son được xếp đá mũi nhọn cao nhất, một trung phong thực thụ. Còn Hoàng Hên, dù trong sơ đồ tĩnh chơi ở vị trí sở trường là tiền đạo cánh phải, có tầm hoạt động rộng lan vào nách phải trung lộ hoặc vào trung lộ, thường xuyên giật về kết nối với các tuyến dưới.

Xuân Son nhận chuyền làm tường, trả ngược về cho Hoàng Hên – người luôn tìm kiếm những vùng khoảng trống giữa hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của Malaysia.

Từ không gian hoạt động đó, "Son-Hên" trở thành cặp tấn công cổ điển của bóng đá. Xuân Son chốt vị trí đón bóng trực diện từ các đồng đội ở tuyến dưới, neo giữ hậu vệ đối thủ theo kèm như một thỏi nam châm. Với sức mạnh thể chất và khả năng không chiến, tiền đạo của Nam Định có hai sự lựa chọn: hoặc làm tường trả ngược về, hoặc đánh đầu lái ngược bóng ra sau hàng thủ Malaysia.

Tình huống điển hình của việc Xuân Sơn hút người và tìm cách đâm ra sau hàng thủ đối phương, từ đó mở ra không gian trống trải ngay sau lưng dành cho Hoàng Hên. Pha bóng kết thúc với cú dứt điểm bị thủ thành Malaysia cản phá.

Thỏi nam châm còn lại mang tên Hoàng Hên có nhiệm vụ hút lấy "không gian" mà người đồng đội kiến tạo. Son và Hên như những "cọc tiêu" ra hiệu cho nhau. Người này có bóng, người kia biết rõ mình có không gian nào trống trải để di chuyển khai thác. Nếu Son hơi giật về, Hên sẽ đâm ra phía sau hàng thủ Malaysia; và ngược lại, nếu Son đẩy cao, Hên cần chơi như một tiền đạo lùi.

Về lý thuyết, họ như hai thỏi nam châm cùng cực "đẩy" nhau, nhưng chính sự chia tách ấy tạo ra tính kết nối trong bóng đá.

Hai ví dụ cho việc Xuân Son nhận đường bóng bổng như một mắt xích làm tường, còn Hoàng Hên duy trì khoảng cách sẵn sàng đón trả ngược hoặc tranh chấp bóng hai.

Tình huống Xuân Son tiếp tục nhận chuyền bổng từ hành động giật về, trong khi Hoàng Hên tăng tốc di chuyển khai thác khoảng trống sau hàng thủ Malaysia. Pha bóng tiếp diễn với cú đánh đầu chuyền bóng của Son cho Hên.

45 phút đầu trước Malaysia, mô hình phân vai về không gian ấy giữa Son và Hên diễn ra thường xuyên, dù những đường bóng phối hợp trực tiếp của hai ngôi sao này là chi tiết vẫn còn hạn chế.

Trước khi Hoàng Hên gia nhập CLB Hà Nội năm 2025, anh và Xuân Son vẫn còn là những đồng đội chung màu áo thời ở Bình Định và Nam Định. Sự thấu hiểu trên sân ấy đã tồn tại, và chỉ cần thêm chút ít thời gian để được tô đậm trở lại trong màu áo ĐTQG.

Đến khi đồng hồ điểm phút 51 tại sân Thiên Trường, sợi dây liên kết của cặp "Son-Hên" thật sự được kéo căng. Từ đường mớm bóng bổng sát đường biên ngang của Hoàng Hên, chân sút 29 tuổi dễ dàng đánh đầu cận thành tung lưới Malaysia, nâng tỷ số thành 2-0.

2-0 Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Xuân Son.

Đấy được cho là lần thứ 11 cầu thủ 31 tuổi kiến tạo cho đồng hương ghi bàn kể từ khi cả hai cùng đến Việt Nam chơi bóng. Nếu con số ấy còn cần kiểm chứng, có một nghịch lý rõ ràng khác được nhìn thấy trong pha dàn xếp dẫn tới bàn thắng của Xuân Son.

Thời điểm Hai Long nhận chuyền từ Quang Hải rồi dẫn bóng thêm vài nhịp, hai thỏi nam châm Son và Hên như không muốn tách rời nhau thêm lần nữa. Họ muốn hút lại gần nhau. Nói cách khác, cả hai cùng có ý định di chuyển tấn công vào cùng một điểm phía sau hàng thủ Malaysia.

Cả Xuân Son và Hoàng Hên đều có ý định di chuyển chéo tấn công ra sau hàng thủ Malaysia ở thời điểm Hai Long có bóng.

Tuy nhiên, tín hiệu từ Hai Long là rõ ràng. Khi Xuân Son chờ sẵn trước mặt và sẵn sàng đâm ra khe giữa hai hậu vệ đối thủ, tiền vệ 25 tuổi vẫn tìm cách chờ đợi pha chạy chéo bọc hậu của người đồng đội cùng màu áo CLB Hà Nội.

Sau khi Hai Long xác định đường chuyền là dành cho pha di chuyển chồng cánh ngoài của Hoàng Hên, Xuân Son lập tức tách khỏi đồng đội và hướng đến vùng 5m50.

Xuân Son chắc chắn đã không để bụng, bởi ngay thời khắc đường chuyền tiền kiến tạo được Hai Long thực hiện, chân sút vừa đón sinh nhật tuổi 29 cách đây một ngày "đảo cực nam châm". Anh lập tức tách khỏi đường chạy của Hoàng Hên, nhắm thẳng khung thành Malaysia trước mặt.

Hoàng Hên kiến tạo để Xuân Son nâng tỷ số thành 2-0 trước Malaysia.

Và khoảnh khắc cả sân Thiên Trường chờ đợi cuối cùng cũng đến, khi cặp "Son-Hên" đã thật sự tìm thấy nhau để điền tên lên bảng điện tử. Cả hai cùng nói tiếng Bồ Đào Nha, nhưng lần này, tất cả thấy họ còn đang nói cùng một ngôn ngữ khác.

Hoàng Thông