Xuân Son đưa Nam Định vào bán kết Cup Đông Nam Á

Ninh BìnhTiền đạo Nguyễn Xuân Son lập cú đúp giúp Nam Định thắng Lion City 3-0 ở lượt 4 bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 29/1.

*Ghi bàn: Caio Cesar 35’, Xuân Son 61’, 90’+3.

Sau gần hai tháng không thi đấu đỉnh cao, Xuân Son khởi đầu có phần lặng lẽ. Nhưng sau khoảng một tiếng, anh "nóng máy" và thể hiện được bản năng sát thủ. Phút 61, từ sai lầm phá bóng của hàng thủ Lion City, cơ hội tìm đến Son trong vòng cấm. Anh xoay xở vặn sườn hai hậu vệ khách rồi sút căng vào góc xa nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Nam Định.

Đến phút 90+3, Xuân Son đón đường kiến tạo của Lý Công Hoàng Anh, thoát xuống đối mặt thủ môn của Lion City rồi lạnh lùng kết thúc vào góc xa, ấn định tỷ số 3-0. Đây là bàn thứ năm của Son ở Cup CLB Đông Nam Á, sau hat-trick vào lưới Shan United ở lượt thứ ba ngày 4/12/2025.

Xuân Son mừng bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Nam Định, trong trận đấu Lion City ở lượt 4 bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 29/1, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: Lâm Đương

Cách biệt ba bàn không hoàn toàn phản ánh đúng cục diện. Nam Định được chơi sân Thiên Trường, nhưng không quá áp đảo đối thủ đến từ Singapore. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát không gian không tốt, phối hợp có phần lạc nhịp. Riêng hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ ba lần việt vị trong chưa đầy 20 phút.

Phút 35, bước ngoặt xảy ra, khi tiền đạo Caio Cesar đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng vào góc xa. Thủ môn Ivan Susak bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Nam Định từ đó dần chơi tốt lên. Cả trận, họ kiểm soát bóng hơn 56% và tung ra 11 pha kết thúc, trúng đích 5 - so với 3 và 2 của Lion City.

Xuân Son cũng được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. "Son trở lại giúp hàng công của chúng tôi mạnh hơn rất nhiều", đội trưởng Nguyên Mạnh chia sẻ sau trận. "Những bàn thắng của cậu ấy là điều mà chúng tôi cần bấy lâu nay. Son lúc nào cũng chuyên nghiệp và nỗ lực trên sân bóng, đó là phần thưởng xứng đáng cho cậu ấy".

Thủ quân của đội bóng thành Nam cũng cho biết, đội nhà luôn đặt mục tiêu cao nhất ở các giải đấu vì người hâm mộ, phấn đấu giữ được đầu bảng sau lượt cuối và cố gắng thắng trận bán kết.

Nam Định toàn thắng bốn trận, sớm giành vé vào bán kết Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 29/1, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình: Ảnh: Lâm Đương

Ở các trận còn lại của bảng, Johor Darul Tazim thắng Shan United 3-0, Svay Rieng hòa Bangkok United 0-0. Với kết quả này, Nam Định tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số +9), còn Johor Darul Tazim xếp thứ hai với 10 điểm (+9), cả hai đều vào bán kết.

Lượt cuối ngày 5/2, Nam Định chỉ cần hòa Johor Darul Tazim là giành đầu bảng.

Đội hình ra sân

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Walber Mota, Percy Tau, Romulo, Tuấn Anh, Caio Cesar, Xuân Son.

Lion City: Susak, Lionel Tan, Hariss Harun, Datkovic, Bailey Wright, Azman, Ndenge, Digo Costa, Lenart Thy, Anderson Lopes, Anuar.

Đức Đồng