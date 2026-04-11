Xuân Son đòi 11m bất thành trong trận thua HAGL

Ninh BìnhNguyễn Xuân Son va chạm với Đinh Quang Kiệt trong vòng cấm tạo nên tranh cãi trong ngày Nam Định thua HAGL 1-2 ở vòng 18 V-League 2025-2026, tối nay.

Phút 76, Caio Cesar tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Trong nỗ lực bật nhảy, Nguyễn Xuân Son bị Quang Kiệt tác động dẫn đến đánh đầu hụt. Nguyễn Văn Vĩ kiểm soát bóng nhưng cú sút cự ly gần không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên.

Xuân Son giang tay đòi phạt đền. Video quay chậm cho thấy trung vệ HAGL có động tác choàng tay lên vùng vai Xuân Son. Sau đó, trọng tài Nguyễn Trung Kiên tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video. Đến phút 80, khi trở lại sân, ông quyết định không có lỗi.

Hai phút sau pha bóng tranh cãi, Nam Định thủng lưới bàn thứ hai sau sai lầm của Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn đội trưởng này bị tiền đạo HAGL gây sức ép trong vòng cấm dẫn đến chuyền vào chân Lương Thanh Ngọc Lâm. Từ khoảng 26 m ở biên trái, tiền vệ sinh năm 1998 sút ngay khiến thủ môn Nam Định không kịp lui về cản phá, để ấn định tỷ số 2-1 cho HAGL.

Trận đấu trên sân Thiên Trường chứng kiến chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, với tỷ lệ kiểm soát bóng 72%. Tuy nhiên, Nam Định vẫn thiếu một nhạc trưởng để tổ chức mạch lạc các đợt tấn công. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đói bóng và cũng bị Jairo Filho cùng Quang Kiệt chăm sóc kỹ.

Lương Thanh Ngọc Lâm (giữa) mừng bàn thắng giúp HAGL hạ Nam Định 2-1 ở vòng 18 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 11/4/2026. Ảnh: HAGL FC

Đến phút bù thứ hai hiệp một, Nam Định thủng lưới sau pha phản công của HAGL. Junior Batista dốc bóng từ cánh trái vào vòng cấm, rồi chích mũi giày chân phải xâu kim Nguyên Mạnh.

Sang hiệp hai, Nam Định vẫn dồn ép quyết liệt. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên là cú sút xa dội cột trái ở phút 58 của Caio Cesar. Đến phút 72, Kevin Pham Ba tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Chadrac Akolo đánh đầu sượt bóng đập Quang Kiệt nảy ra đúng tầm Lý Công Hoàng Anh vô-lê chân trái. Bóng bay vào góc cao phải khiến thủ môn Trung Kiên đứng nhìn.

Tuy nhiên, khi khí thế dâng cao, sai lầm của Nguyên Mạnh khiến chủ nhà thất bại. Nam Định bị ngắt mạch 4 chiến thắng ở V-League, còn HAGL hưởng niềm vui sau bốn trận toàn thua và hòa. Đây cũng là lần đầu HAGL thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định, kể từ V-League 2010, cũng với tỷ số 2-1.

Kết quả này khiến Nam Định lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 6 của Công an TP HCM – vừa thua Hải Phòng 0-3. Trong khi đó, HAGL vươn lên thứ 11 với 18 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Kiên, Giáp Tuấn Dương, Văn Vĩ, Caio Cesar, Romulo, Trần Ngọc Sơn, Chadrac Akolo, Nguyễn Xuân Son

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Thanh Nhân, Lương Thanh Ngọc Lâm, Marciel Silva, Hoàng Vĩnh Nguyên, Cao Hoàng Minh, Junior Batista.

Hiếu Lương