Xuân Son cười hết cỡ trên sân tập của tuyển Việt Nam

Xuân Son (số 12) tái xuất đội tuyển sau 10 tháng, kể từ khi bị gãy chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024. Anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập với các đồng đội.

Trong buổi tập hôm qua, tiền đạo gốc Brazil khẳng định đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thi đấu tốt. Anh cũng khao khát được chơi tất cả các trận. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về ban huấn luyện, trong bối cảnh Son chưa thi đấu trận chính thức nào thời gian qua.