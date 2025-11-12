Xuân Son cười hết cỡ trên sân tập của tuyển Việt Nam

Xuân Son (số 12) tái xuất đội tuyển sau 10 tháng, kể từ khi bị gãy chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024. Anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập với các đồng đội.
Trong buổi tập hôm qua, tiền đạo gốc Brazil khẳng định đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thi đấu tốt. Anh cũng khao khát được chơi tất cả các trận. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về ban huấn luyện, trong bối cảnh Son chưa thi đấu trận chính thức nào thời gian qua.
Xuân Son (số 12) tái xuất đội tuyển sau 10 tháng, kể từ khi bị gãy chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024. Anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập với các đồng đội.
Trong buổi tập hôm qua, tiền đạo gốc Brazil khẳng định đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thi đấu tốt. Anh cũng khao khát được chơi tất cả các trận. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về ban huấn luyện, trong bối cảnh Son chưa thi đấu trận chính thức nào thời gian qua.
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết: "Son luôn nở nụ cười trên môi và mang nhiều năng lượng tích cực cho đội".
Đáp lại, tiền đạo 28 tuổi cho biết tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ đồng đội, giúp đội tuyển chiến thắng thay vì ghi bàn hay kiến tạo.
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết: "Son luôn nở nụ cười trên môi và mang nhiều năng lượng tích cực cho đội".
Đáp lại, tiền đạo 28 tuổi cho biết tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ đồng đội, giúp đội tuyển chiến thắng thay vì ghi bàn hay kiến tạo.
Sau quá trình hồi phục ở Việt Nam và Brazil, Son được đánh giá đã đạt thể trạng tốt nhất. Trong bài đá ma, tiền đạo này có những động tác rướn, giậm nhảy hết lực và không có dấu hiệu "nhát" chân.
Sau quá trình hồi phục ở Việt Nam và Brazil, Son được đánh giá đã đạt thể trạng tốt nhất. Trong bài đá ma, tiền đạo này có những động tác rướn, giậm nhảy hết lực và không có dấu hiệu "nhát" chân.
Son giật gót trước mặt Phan Tuấn Tài. Cảm giác bóng và tâm lý thi đấu chính thức là điều tiền đạo này sẽ cần thời gian để đạt trạng thái tốt nhất.
Son giật gót trước mặt Phan Tuấn Tài. Cảm giác bóng và tâm lý thi đấu chính thức là điều tiền đạo này sẽ cần thời gian để đạt trạng thái tốt nhất.
Son chưa nói được nhiều tiếng Việt. Anh cố gắng trao đổi bằng các từ đơn, hoặc ngôn ngữ cơ thể.
Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển tập tại sân Việt Trì, Phú Thọ đến ngày 15/11 thì sang Lào, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 19/11 (lùi một ngày so với lịch ban đầu).
Son chưa nói được nhiều tiếng Việt. Anh cố gắng trao đổi bằng các từ đơn, hoặc ngôn ngữ cơ thể.
Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển tập tại sân Việt Trì, Phú Thọ đến ngày 15/11 thì sang Lào, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 19/11 (lùi một ngày so với lịch ban đầu).
Hôm qua, HLV Kim Sang-sik (giữa) cho toàn đội tập hồi phục, trong đó nhóm cầu thủ từ Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Nam Định tập tại khách sạn. Đến hôm nay, nhóm này vẫn duy trì với các bài tập nhẹ, còn các cầu thủ khác chuyển sang phần chiến thuật.
Hôm qua, HLV Kim Sang-sik (giữa) cho toàn đội tập hồi phục, trong đó nhóm cầu thủ từ Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Nam Định tập tại khách sạn. Đến hôm nay, nhóm này vẫn duy trì với các bài tập nhẹ, còn các cầu thủ khác chuyển sang phần chiến thuật.
Lực lượng của đội tuyển có 21 cầu thủ khỏe mạnh. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hai Long phải tập ở khách sạn do quá tải cơ.
Vắng Văn Lâm khiến vị trí gác đền chỉ còn Nguyễn Văn Việt (ảnh) và Nguyễn Đình Triệu tập cùng HLV thủ môn Lee Woon-jae.
Lực lượng của đội tuyển có 21 cầu thủ khỏe mạnh. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hai Long phải tập ở khách sạn do quá tải cơ.
Vắng Văn Lâm khiến vị trí gác đền chỉ còn Nguyễn Văn Việt (ảnh) và Nguyễn Đình Triệu tập cùng HLV thủ môn Lee Woon-jae.
Danh sách đợt này còn có hai gương mặt mới là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (Công an TP HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP HCM, số 32). Cả hai cùng sinh năm 2000.
Việt Cường là sản phẩm của lò đào tạo Bình Dương (nay là TP HCM). Anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, là trụ cột của CLB mùa này và đã ghi hai bàn ở V-League. Trước khi lên ĐTQG, anh từng khoác áo U16 và U23 Việt Nam.
Gia Bảo được ban huấn luyện đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, thể lực và đá tốt bằng hai chân. Anh trưởng thành từ CLB Công an Nhân dân (nay là Công an Hà Nội), sau đó khoác áo Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam. Đến tháng 8/2025, trung vệ này sang CA TP HCM và thường xuyên đá chính. Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ có phong độ tốt lúc này.
Danh sách đợt này còn có hai gương mặt mới là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (Công an TP HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP HCM, số 32). Cả hai cùng sinh năm 2000.
Việt Cường là sản phẩm của lò đào tạo Bình Dương (nay là TP HCM). Anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, là trụ cột của CLB mùa này và đã ghi hai bàn ở V-League. Trước khi lên ĐTQG, anh từng khoác áo U16 và U23 Việt Nam.
Gia Bảo được ban huấn luyện đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, thể lực và đá tốt bằng hai chân. Anh trưởng thành từ CLB Công an Nhân dân (nay là Công an Hà Nội), sau đó khoác áo Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam. Đến tháng 8/2025, trung vệ này sang CA TP HCM và thường xuyên đá chính. Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ có phong độ tốt lúc này.
Hiếu Lương