Xuân Nghi sắp cưới

Ca sĩ Xuân Nghi, 32 tuổi, nhận lời cầu hôn của bạn trai Việt kiều Mỹ - Nhật Minh, dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6.

Ca sĩ cho biết hạnh phúc khi người yêu ngỏ lời hỏi cưới vì trước đó cả hai từng bàn đến chuyện gắn kết lâu dài. Xuân Nghi từ Mỹ về nước vào tháng 4 để chốt địa điểm làm tiệc tại TP HCM. Cô dự định tổ chức hôn lễ ấm cúng theo phong cách cổ điển cùng âm nhạc jazz, mời khoảng 400 khách tham dự.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi khi sự nghiệp đã ổn định. Hôn nhân sẽ mở ra chương mới trong cuộc sống tôi luôn mơ ước là có tổ ấm nhỏ của riêng mình", ca sĩ nói.

Xuân Nghi nhận lời cầu hôn của bạn trai tại một resort ở Los Angeles, California, Mỹ, hôm 22/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bạn trai Xuân Nghi là bạn thuở nhỏ của cô, làm trong lĩnh vực công nghệ. Theo ca sĩ, Nhật Minh là người đàn ông đáng tin cậy, chu đáo, chăm sóc cho cô từng chút một. Tình yêu của bạn trai cho giọng ca 9x thêm sức mạnh thực hiện đam mê trong cuộc sống.

"Tôi luôn có cảm giác an toàn khi bên anh ấy. Nhật Minh vun đắp cho tôi nhiều thứ, ủng hộ trong nghệ thuật. Tôi thấy yên tâm vì có người luôn đứng sau làm điểm tựa", cô cho biết.

Trước lễ cưới, Xuân Nghi sẽ ra mắt album nhạc pop, rock cô ấp ủ hơn một năm qua.

Ca sĩ Xuân Nghi khoe nhẫn đính hôn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ sinh năm 1994 tại Đà Lạt, tham gia ca hát từ năm 5 tuổi. Một trong những album được yêu thích của cô là Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát.

Năm 2010, Xuân Nghi sang Mỹ, học chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Năm 2015, cô học Đại học Nam California (University of Southern California), chuyên ngành sản xuất âm nhạc. Cô là một trong 30 nghệ sĩ tham gia show Chị đẹp đạp gió phiên bản Việt mùa hai.

Xuân Nghi hát "Summer night" Xuân Nghi hát "Summer Night" tại chương trình Chị đẹp đạp gió. Video: Ban tổ chức cung cấp

Hoàng Dung