Xuân Nghi ra ca khúc mới

MỹCa sĩ Xuân Nghi phát hành "Thế giới của em là anh" với màu sắc âm nhạc nữ tính, ngọt ngào.

Xuân Nghi ra single "Thế giới của em là anh" Xuân Nghi giới thiệu ca khúc "Thế giới của em là anh" tại Mỹ, ngày 19/10. Video: Youtube Xuân Nghi Official

Bài hát nằm trong mini album The coffee girl - Cô bạn cà phê của Xuân Nghi, phát hành thời gian tới. Cô nói: "Đây là dự án tâm huyết của tôi, được chuẩn bị gần một năm. Mọi người sẽ thấy một Xuân Nghi mới mẻ hơn trước. Các ca khúc sẽ mang tinh thần tươi vui, truyền năng lượng tích cực".

Thế giới của em là anh do Mimi sáng tác, sử dụng chất liệu âm nhạc pop, R&B, viết về cô gái thầm thích chàng trai nhưng không dám nói. Xuân Nghi cho biết: "Tôi chọn chủ đề này vì muốn gần gũi các bạn trẻ. Khi cầm ly cà phê mỗi sáng hoặc ngồi trong quán, nghe ca khúc sẽ thấy nhẹ nhàng".

"Cà phê hôm nay vì sao em cứ thấy ngọt

Chắc vì anh ở bên, em chẳng muốn thêm ngọt nữa đâu

Cho dù cả thế giới rộng lớn vẫn ở ngoài kia

Nhưng với em, không biết anh có phiền không

Nếu thế giới của em chính là anh"

Xuân Nghi xây dựng hình ảnh nữ tính, ngọt ngào ở tuổi 27. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Âm nhạc của Xuân Nghi trước đây được nhận xét hơi ngầu, cá tính. Việc chuyển sang màu sắc ngọt ngào được cô nhìn nhận hợp với con người thật. Xuân Nghi đang hạnh phúc trong tình yêu, có nhiều cảm xúc để thể hiện.

Ca sĩ nói đây là nhạc phẩm khó hát nhất từ trước giờ, phải sử dụng nhiều giọng gió. Cô mất nhiều tiếng đồng hồ trong phòng thu, cùng nhạc sĩ chỉnh từng câu, học cách kiểm soát hơi thở, kỹ thuật. Việc trở lại ca hát sau một thời gian khiến cô khá căng thẳng. Nhờ có êkíp chuyên nghiệp, Xuân Nghi yên tâm phần nào.

Xuân Nghi sinh năm 1994 tại Đà Lạt, ca hát từ lúc năm tuổi. Cô có các album được yêu thích như Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ, Nghi 16... Ngoài âm nhạc, cô từng tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát... Năm 2010, Xuân Nghi sang Mỹ học tại Orange county school of the arts (OCHSA) - thuộc Top 3 học viện nghệ thuật ở California, chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Năm 2015 cô học Đại học Nam California (University of Southern California), chuyên ngành sản xuất âm nhạc. Năm 2019, cô tái xuất sau chín năm bằng MV Summer night. Hồi tháng 12/2020 cô mắc Covid-19, hiện đã khỏi.

Tân Cao