Xuân mới, tìm người cùng đi đường dài

Thêm một mùa xuân nữa lại đến, anh cũng vừa bước sang tuổi 35. Ở độ tuổi này, anh không còn tìm kiếm những điều quá ồn ào, chỉ mong có một người đồng hành để cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống. Anh đang sống cùng gia đình và làm việc tại Hà Nội trong lĩnh vực IT. Cuộc sống của anh khá ổn định, gọn gàng và cân bằng. Anh cao 1m75, ngoại hình bình thường, không rượu chè. Ngoài công việc, anh thích nghe nhạc, đọc sách và chạy bộ để giữ sức khỏe. Những điều nhỏ thôi nhưng giúp anh duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày.

Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững bắt đầu từ sự chân thành và tôn trọng. Anh mong được làm quen với một cô gái nghiêm túc, biết quan tâm đến bản thân và gia đình, nếu đang sống và làm việc tại Hà Nội thì càng thuận tiện để cả hai có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu. Nếu em cũng tìm một người để cùng trò chuyện, cùng chia sẻ và hướng tới một mối quan hệ lâu dài, anh rất mong có cơ hội được làm quen với em. Chúc em một mùa xuân an yên và nhiều niềm vui.

