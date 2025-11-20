Xuân Lan: 'Tôi nhận bài học khi làm phim lỗ hàng chục tỷ'

Xuân Lan nói thấm sự khốc liệt của đường đua sản xuất phim khi tác phẩm 18+ "Cái giá của hạnh phúc" của vợ chồng cô lỗ hàng chục tỷ đồng.

Xuân Lan cùng chồng - đạo diễn Ngọc Lâm - ra mắt phim Cưới vợ cho cha do cô sản xuất, tối 20/11 tại TP HCM. Cựu người mẫu cho biết đặt nhiều kỳ vọng vào dự án chiếu rạp thứ hai, sau khi Cái giá của hạnh phúc - ra mắt năm 2024 - thua lỗ dù được đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Xuân Lan nói về kinh nghiệm sau thất bại của phim đầu tay Xuân Lan nói về kinh nghiệm sau thất bại của phim đầu tay. Video: Mai Nhật

Với Xuân Lan, việc phim thất bại là bài học để cô hiểu hơn về chọn đề tài, tìm hiểu nhu cầu của khán giả, từ đó chọn câu chuyện chạm đến người xem hơn. Theo êkíp, phim đầu tay xoáy vào bi kịch hôn nhân, do đó nhiều người trẻ khó đồng cảm.

Êkíp cũng rút kinh nghiệm về cách tính toán, đo lường thị trường trước khi phát hành. Thời điểm ra mắt, Cái giá của hạnh phúc từng đối đầu với Lật mặt 7 - phim đạt hơn 480 tỷ đồng của Lý Hải, do đó bị lép vế về suất chiếu.

Ở phim mới, Xuân Lan chọn màu sắc tâm lý - hài, xoay quanh cha con ông Sáu (nghệ sĩ Hữu Châu) và Út Tửng (Trương Minh Thảo). Vợ qua đời từ lâu, ông sống một mình ở quê, còn con trai làm việc trên thành phố. Bận rộn mưu sinh, người con tìm cớ thoái thác việc về quê. Một lần, vì giận con không chịu về dự đám giỗ của mẹ, ông Sáu té ngã. Khi thăm cha, Út dần nhận ra họ có nhiều xung đột về quan điểm sống, cách biệt thế hệ. Mâu thuẫn bùng nổ khi anh bị cha ép cưới một cô gái cùng xóm.

Nghệ sĩ Hữu Châu đóng cặp Hồng Vân, khắc họa chuyện tình miền Tây trong phim "Cưới vợ cho cha". Ảnh: Kiếng Cận

Cưới vợ cho cha có kịch bản gần gũi hơn, ít đánh đố người xem, được dán nhãn T13 (cấm khán giả dưới 13 tuổi). Đạo diễn Ngọc Lâm mất chín tháng để viết bản thảo, nhưng vẫn chưa hài lòng vì thiếu những tình tiết đắt giá về cuộc sống miền Tây. Sau đó, Xuân Lan đưa cho chồng kịch bản vở Cưới vợ cho ai - tác phẩm ăn khách ở sân khấu Idecaf. Anh quyết định lấy cảm hứng từ vở, xoay quanh thông điệp gia đình với câu hỏi chủ đề: "Đã bao lâu bạn chưa gọi điện thoại cho cha mẹ ở quê?".

Trailer "Cưới vợ cho cha" Trailer "Cưới vợ cho cha". Video: Đoàn phim cung cấp

Xuân Lan, 47 tuổi, từng là người mẫu nổi tiếng trước khi làm đạo diễn catwalk. Cô thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ đầu, được mệnh danh là "Kate Moss Việt Nam". Cô từng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model năm 2011, 2012 2014. Ngoài làm đạo diễn catwalk, Xuân Lan từng tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình: Những cô gái chân dài, Tóc rối, Người mẫu, Vua sân cỏ, Bếp của mẹ Tiệm bánh Hoàng tử bé, nhiều năm diễn kịch ở sân khấu Idecaf.

Cô từng một lần đổ vỡ hôn nhân, kết hôn lần hai với đạo diễn Ngọc Lâm đầu năm 2020, có con gái riêng là bé Thỏ. Ngọc Lâm từng tham gia sản xuất nhiều chương trình ca nhạc hải ngoại, sau đó lấn sân điện ảnh khi hợp tác với đạo diễn Hàm Trần.

Mai Nhật