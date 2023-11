Xuân Lan tổ chức show thời trang ở đảo Nami

Xuân Lan cho biết làm chương trình quy tụ các thế hệ người mẫu Việt giữa không gian tuyết rơi trên đảo Nami, Hàn Quốc, đầu 2024.

Cô giới thiệu show The New Generation of Model - Các thế hệ người mẫu Việt Nam, tại họp báo ngày 30/11 ở TP HCM. Ban tổ chức dự kiến làm chương trình luân phiên theo mùa, tại các địa điểm nổi tiếng khắp thế giới.

Ở số đầu tiên tại đảo Nami, 30 người mẫu sẽ trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Tường Lê vào ngày 28/1/2024. Theo Xuân Lan, điểm nhấn của show là quy tụ nhiều thế hệ người mẫu của làng mốt Việt và dàn mẫu nhí. Các bộ sưu tập sẽ lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam.

Xuân Lan tổ chức chương trình thời trang ở đảo Nami Xuân Lan nói về chương trình thời trang quốc tế đầu tiên do cô tổ chức. Video: Tân Cao

"Chúng tôi không đặt nặng tính thương mại hay kiếm tiền từ show mà mong muốn tạo cơ hội cho người mẫu bước ra thế giới, đồng thời quảng bá thời trang Việt", Xuân Lan nói. Chương trình do Nguyễn Ngọc Lâm - chồng Xuân Lan - làm tổng đạo diễn.

Xuân Lan và chồng tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xuân Lan, 45 tuổi, thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ đầu, có 30 năm hoạt động thời trang. Nhiều năm qua, Xuân Lan dần rút khỏi sàn diễn, thành lập học viện đào tạo người mẫu, tổ chức nhiều chương trình thời trang.

Năm 36 tuổi, Xuân Lan làm mẹ đơn thân sau nhiều đổ vỡ tình cảm. Hồi tháng 1/2020, người mẫu làm đám cưới với đạo diễn Ngọc Lâm sau vài tháng quen biết. Cô nói hài lòng với hôn nhân hiện tại, cùng nhau chăm sóc bé Thỏ, 10 tuổi - con riêng của cô.

Tân Cao