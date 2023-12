Xuân Lan diện áo chần bông ngày lạnh

Chần bông là chất liệu có nhiều lớp được kết nối với nhau, các đường khâu tạo ra khối ô vuông hoặc chéo trên nền vải. Áo chần bông trước đây giữ ấm tốt nhưng khá nặng, do thường được may bằng cotton dày. Nhà thiết kế sử dụng the nhẹ mà ấm.