Xuân Cầu Holdings ra mắt tổ hợp cao tầng đầu tiên tại Alluvia City

Xuân Cầu Holdings giới thiệu tổ hợp 7 tòa Alumi tại Alluvia City, trong đó hơn 2.000 căn hộ thuộc 4 tòa Alumi Premium sẽ ra mắt thị trường cuối năm nay.

Alluvia City quy mô 198 ha do Xuân Cầu Holdings đầu tư theo mô hình khu đô thị sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng. Doanh nghiệp hợp tác với Sunshine Group, Noblex và Vietcombank trong quá trình phát triển và phân phối sản phẩm.

Tổ hợp 7 tòa tháp Compound Resort đầu tiên tại Alluvia City dự kiến mang đến hơn 4.800 căn hộ cao cấp. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Dự án đặt tại Văn Giang, Hưng Yên, có khả năng kết nối nhanh tới trung tâm Hà Nội nhờ tiếp cận trực tiếp vành đai 3.5. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển vào nội đô trong tuyến vành đai 2, mất 25 phút để đến phố cổ bên trong vành đai 1.

Bên cạnh đó, vị trí ven sông Hồng mang lại lợi thế gió và mặt nước đặc trưng, giúp cải thiện vi khí hậu cho dân cư tại dự án. Chủ đầu tư cho biết, bên dưới lớp địa chất là nguồn khoáng nóng tự nhiên, được xem là yếu tố hình thành hệ tiện ích trị liệu tại Alluvia City.

Nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng vị trí ven sông Hồng tạo lợi thế cho dự án. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Khu đô thị được quy hoạch với mật độ xây dựng khoảng 16% và diện tích mặt nước chiếm 20%, tạo không gian sinh thái rộng. Các khối tháp Alumi được thiết kế theo định hướng đón gió sông và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan ven sông. Mặt đứng sử dụng kính Low-E ba lớp nhằm tối ưu ánh sáng và giảm hấp thụ nhiệt.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển đồng bộ, từ khối đế ba tầng thương mại và dịch vụ cư dân, bể khoáng Jacuzzi tại tầng 3 đến bể bơi ngoài trời, đường dạo bộ và cảnh quan liên hoàn. Chủ đầu tư dự kiến sẽ xây trường học liên cấp, trung tâm thương mại, các không gian cà phê, giải trí ven sông và loạt trải nghiệm đa thế hệ ngay trong khu đô thị.

Căn hộ Alumi được thiết kế tối ưu công năng để đón ánh sáng và gió từ sông Hồng. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Mỗi căn hộ tại Alumi được thiết kế theo triết lý "hít thở cùng thiên nhiên", giúp cư dân cảm nhận sự cân bằng, hỗ trợ tái tạo năng lượng mỗi ngày. Các tòa được thiết kế theo mô hình 3 - 4 cánh giúp dự án tăng tỷ lệ căn góc, đa dạng hướng nhà và dẫn truyền ánh sáng, gió sông vào sâu trong không gian.

Bố cục chữ thập quây tụ vào lõi giữa tạo nên mô hình semi-compound tách biệt rõ ràng tiện ích cư dân khỏi dịch vụ thương mại, bảo đảm sự riêng tư nhưng vẫn duy trì nhịp sống sôi động. Thiết kế chú trọng công năng, độ bền vật liệu và khả năng đón sáng, hướng tới môi trường ở đáp ứng nhu cầu dài hạn trong bối cảnh đô thị hóa tăng tốc.

Sau sự kiện khởi động ngày 28/11 thu hút hơn 100 đại lý chiến lược, sự kiện kick-off dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 sẽ cung cấp thông tin những sản phẩm chủ lực của tổ hợp cao tầng Alumi Premium.

Song Anh