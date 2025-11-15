Xuân Cầu Holdings làm dự án hơn 10.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Khu Công nghệ thông tin tập trung do Xuân Cầu Holdings đầu tư có quy mô gần 260 ha, tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung thuộc địa bàn hai phường Võ Cường, Hạp Lĩnh và xã Liên Bão (huyện Tiên Du cũ).

Dự án có quy mô gần 260 ha, tổng vốn được nhà đầu tư đăng ký hơn 10.700 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày giao đất.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, dự án gồm hai phân khu chính gồm khu công nghệ thông tin tập trung và khu cung cấp dịch vụ. Ngoài chức năng sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, dự án còn bố trí khu sinh thái và dịch vụ dân sinh, nhà ở cho chuyên gia, ga đường sắt đô thị gắn với hệ thống TOD.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành khu công nghệ thông tin tập trung, thu hút các doanh nghiệp công nghiệp số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số, nghiên cứu phát triển (R&D).

Quyết định đồng thời chấp thuận Xuân Cầu Holdings là nhà đầu tư dự án. Được thành lập vào năm 1996, doanh nghiệp này chuyên phân phối xe Piaggio với mạng lưới showroom trên cả nước. Trong lĩnh vực bất động sản, Xuân Cầu từng đầu tư một số dự án như Khu đô thị Xanh Villas (45 ha), Khu biệt thự cao cấp Hanoi Tropical Garden (6,2 ha), Khu đô thị nhà vườn sinh thái Alluvia City Hưng Yên (200 ha) hay Tổ hợp du lịch sinh thái Đảo Nhím ở Tây Ninh (432 ha).

Cũng tại Bắc Ninh, Xuân Cầu góp mặt trong liên danh triển khai Khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão, Đại Đồng với quy mô vốn gần 13.700 tỷ đồng.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô. Những năm gần đây, tỉnh nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá là "siêu tỉnh công nghiệp" với quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. 9 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được hơn 270 dự án với tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh hơn 4,5 tỷ USD, cao nhất cả nước.

Ngọc Diễm