Xuân Bắc và Trường Giang lần đầu cùng góp mặt tại Kun Marathon

NSND Xuân Bắc và nghệ sĩ Trường Giang lần đầu xuất hiện cùng nhau tại Kun Marathon, giải chạy cho trẻ 6-10 tuổi, diễn ra tại Hải Phòng ngày 20/12.

Sự kiện được tổ chức ở Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, quy mô 2.200 VĐV nhí và kéo dài hai ngày, trong đó ngày 19/12 phát vật phẩm, ngày 20/12 thi đấu chính thức.

NSND Xuân Bắc đồng hành cùng các em nhỏ tại Kun Marathon Hải Phòng năm 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon tổ chức tại thành phố Cảng mùa thứ ba. Hai năm trước, NSND Xuân Bắc đều xuất hiện trong vai "Papa bự" - dẫn đầu nhóm người nổi tiếng, KOL khuấy động không khí, hỗ trợ các em nhỏ hoàn thành cuộc đua. Nghệ sĩ thường xuất hiện ở các giải Kun Marathon miền Bắc, ở Hà Nội hay Hạ Long, và được phụ huynh lẫn các em nhỏ yêu thích nhờ sự gần gũi, hài hước và những thông điệp tích cực dành cho trẻ em.

Nghệ sĩ Trường Giang cũng là khách mời quen thuộc của Kun Marathon, nhưng đây là lần đầu anh tham gia chặng Hải Phòng. Sự kiện cuối tuần này đánh dấu lần đầu Kun Marathon có sự góp mặt đồng thời của cả Xuân Bắc và Trường Giang, hai nghệ sĩ nổi tiếng với khả năng ứng biến và tạo không khí sôi động.

Ngoài hai nghệ sĩ, Kun Marathon Hải Phòng 2025 còn có sự tham gia của diễn viên nhí Hạo Khang, các TikToker Kim Cương, Tiểu Ngáo, BQ Thanh, Duy Trung và đội tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc. Dàn khách mời chia thành nhiều lượt, chạy cùng các em trên quãng đường 700 m, đồng thời giao lưu, cổ vũ trong suốt thời gian thi đấu.

Nghệ sĩ Trường Giang giao lưu cùng các em runner nhí. Ảnh: VnExpress Marathon

Mỗi runner nhí sẽ nhận túi vật phẩm gồm áo thun, nón Kun Marathon theo độ tuổi, bib thi đấu, túi rút đựng đồ, một hộp sữa tươi có đường 110 ml và một hộp sữa Kun Malt Thạch 100 ml. Tất cả các em hoàn thành đường chạy đều được nhận huy chương lưu niệm. Các runner nhí đạt thành tích cao còn được nhận phần thưởng riêng.

Bên cạnh phần thi chạy, Kun Marathon Hải Phòng 2025 tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm". Ban tổ chức bố trí thêm khu vực check-in "Kun Tết - hành động nhỏ, hái niềm vui to", tạo không gian để các gia đình cùng tham gia trải nghiệm.

Kun Marathon là hoạt động đồng hành trong khuôn khổ VnExpress Marathon Hải Phòng. Trước đó, giải đã được tổ chức tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Cần Thơ và Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn trẻ em và phụ huynh tham gia, trở thành hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình vào dịp cuối tuần.

Minh Ngọc