Xuân Bắc, Trường Giang khuấy động Kun Marathon Hải Phòng

Hai chị em Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Xuân Phúc thu hút sự chú ý khi khoác trang phục công chúa và siêu nhân, nắm tay nhau chinh phục đường chạy Kun Marathon. Anh Nguyễn Xuân Giang, phụ huynh hai em, cho biết đây là năm thứ hai các con tham gia giải và sau mỗi mùa, các bé trở nên mạnh dạn, tự tin hơn.