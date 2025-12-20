Xuân Bắc, Trường Giang khuấy động Kun Marathon Hải Phòng

Từ 5h30, nhiều phụ huynh đã đưa con tới Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, để chuẩn bị cho giải đấu. Kun Marathon Hải Phòng mùa ba thu hút khoảng 2.300 em nhỏ từ 6-10 tuổi, là sự kiện khép lại chuỗi giải này trong năm 2025.
Trước giờ thi đấu, thời tiết mát mẻ khoảng 19-22 độ C, các vận động viên nhí mặc áo nhiều màu, tập trung thành từng hàng, khởi động theo hướng dẫn của ban tổ chức.
Sau khi MC khuấy động không khí, hai "Papa bự" Xuân Bắc và Trường Giang được mời ra sân khấu. Ngay khi hai danh hài xuất hiện, không khí bên dưới bùng nổ.
Các em nhỏ liên tục vỗ tay, đồng thanh trả lời những câu hỏi từ hai nghệ sĩ. Đây là lần đầu NSND Xuân Bắc và nghệ sĩ Trường Giang cùng xuất hiện ở một sự kiện Kun Marathon. Hai nghệ sĩ phối hợp ăn ý, khiến các bạn nhỏ liên tục cười ồ.
Sau màn khuấy động, Xuân Bắc và Trường Giang chia nhau dẫn các nhóm runner nhí theo từng độ tuổi ra vạch xuất phát.
Hai nghệ sĩ hỗ trợ, động viên các em hoàn thành đường chạy và vượt các chướng ngại vật.
Nhiều em nhỏ lần đầu tham dự một sự kiện vận động quy mô lớn nên rụt rè. Những lời động viên từ hai nghệ sĩ và các KOL giúp các em tự tin hơn.
Chặng đua dài gần 1 km được thiết kế sinh động với các chướng ngại vật như nhà phao, hầm chui, tạo không gian vận động hấp dẫn cho các Kun runner. Dù liên tục vượt thử thách, nhiều em vẫn hào hứng vừa chạy vừa nô đùa cùng bạn bè, gương mặt luôn rạng rỡ.
Hai chị em Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Xuân Phúc thu hút sự chú ý khi khoác trang phục công chúa và siêu nhân, nắm tay nhau chinh phục đường chạy Kun Marathon. Anh Nguyễn Xuân Giang, phụ huynh hai em, cho biết đây là năm thứ hai các con tham gia giải và sau mỗi mùa, các bé trở nên mạnh dạn, tự tin hơn.
Hàng nghìn phụ huynh đứng kín hai bên đường, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc con tham gia Kun Marathon. Chị Nguyễn Thị Mến cho biết đây là lần đầu đăng ký cho con thi đấu, mong con được giao lưu, học hỏi và tự tin hơn.
Cuộc đua kết thúc sau khoảng một giờ thi đấu. Các runner nhí được nhận huy chương hoàn thành sau khi về đích. Nhiều em tươi cười khoe với bố, mẹ và chụp ảnh kỷ niệm.
Minh Ngọc