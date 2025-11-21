NSND Xuân Bắc, Ali Thục Phương đồng hành Kun Marathon Hà Nội

NSND Xuân Bắc, diễn viên nhí Ali Thục Phương cùng nhiều KOL sẽ chạy, cổ vũ và giao lưu với 2.000 VĐV Kun Marathon Hà Nội 2025, ngày 29/11.

Kun Marathon Hà Nội mùa thứ năm sẽ diễn ra sáng 29/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Bảy nghệ sĩ và người nổi tiếng đồng hành cùng các VĐV nhỏ tuổi.

Nghệ sĩ Xuân Bắc bế VĐV nhí về đích ở Kun Marathon Hà Nội 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Nghệ sĩ Xuân Bắc, trong vai "papa bự" là gương mặt quen thuộc của Kun Marathon Hà Nội nhiều năm qua. Anh được phụ huynh và runner nhí yêu mến nhờ sự năng động, hài hước và những thông điệp gần gũi đời sống dành cho trẻ em. Đồng hành cùng giải, anh cho biết mục tiêu không chỉ là truyền cảm hứng rèn luyện thể thao, mà còn góp phần định hướng suy nghĩ và thói quen tích cực cho các em trên hành trình trưởng thành.

Bên cạnh đó, các runner nhí còn được gặp gỡ, giao lưu với Ali Thục Phương. Nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Thục Phương, sinh năm 2013, từng xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật với vai trò ca sĩ và gameshow giải trí. Bên cạnh khả năng ca hát, Thục Phương còn có năng lực diễn xuất. Mới nhất, Ali đảm nhận một vai chính trong bộ phim truyền hình Cách em một milimet.

Kênh TikTok cá nhân của em thu hút hơn 860.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm học tập, ngoại khóa, hoạt động nghệ thuật...

Ali Thục Phương đảm nhận vai Tú trong film Cách em một milimet. Ảnh: VFC

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của dàn KOL gồm VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, các tiktoker Duy Trung, Minh Nhật, Thắng Tê Tê, Angel Play, diễn viên Duy Anh. Dàn KOL sẽ chia thành nhiều lượt, chạy cùng các bé trên quãng đường 700m.

Kun Marathon Hà Nội 2025 là hoạt động đồng hành Giải chạy đêm Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự kiện dành cho trẻ 6-10 tuổi, quy mô 2.000 VĐV nhí. Ban tổ chức mở cổng đăng ký chính thức cho 1.000 suất lúc 15h ngày 21/11 trên website.

Bên cạnh đường chạy, trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun" hay "Trí nhớ siêu phàm".

Sự kiện hướng đến khuyến khích vận động và tạo không gian kết nối cho gia đình. Sự kiện đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ và Hải Phòng, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

Lan Anh