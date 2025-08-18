Xử phạt tài xế gắn biển số chữ 'Happy Wedding'

Tài xế gắn dòng chữ “Happy Wedding” thay biển số khi chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện.

Tối 18/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết nam tài xế lái ôtô Hyundai Santafe đã bị xử phạt vì hành vi gắn biển số không đúng quy định.

Chiếc xe có biển số gắn chữ "Happy Wedding". Ảnh chụp màn hình

Trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông nhận phản ánh của người dân về chiếc xe con lưu thông hướng Ninh Bình đi Hà Nội, phía sau gắn tấm biển in chữ "Happy Wedding". Ngoài việc che biển số, xe còn có biểu hiện lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lái xe sau đó được mời lên làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng biển số xe để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi sử dụng thiết bị lật biển số, gắn biển số không đúng quy cách, làm mờ hoặc thay đổi chữ số, hay dùng chất liệu khác sơn, dán lên biển số sẽ bị phạt 20-26 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Việt An