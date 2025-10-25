Xử phạt tài xế dương tính ma túy lái xe đánh võng trên đường

Hưng YênNam tài xế dương tính ma túy, lái xe đầu kéo đánh võng trên quốc lộ 39, bị cảnh sát giao thông xử phạt ba lỗi gần 60 triệu đồng, tước bằng lái xe.

Ngày 25/10, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết vừa ra quyết định xử phạt tài xế lái xe đầu kéo Đỗ Văn Tuấn, 35 tuổi, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng 59,9 triệu đồng.

Tài xế Tuấn bị phạt ba lỗi gồm: vượt xe trong trường hợp không được vượt, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy. Ngoài ra, nam tài xế còn bị tước bằng lái xe 24 tháng.

Nam tài xế tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Trước đó chiều 16/9, tài xế Tuấn lái xe đầu kéo trên quốc lộ 39 đoạn qua xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên, liên tục đánh lái, đảo sang cả làn ngược chiều. Tới giao cắt với tỉnh lộ 468 qua xã Thần Khê, tài xế còn vượt cả đèn đỏ. Toàn bộ hành vi đã được một người dân ghi hình, phản ánh.

Tiếp nhận thông tin, ngày 19/9, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm như phản ánh đang lưu thông trên xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tài xế Tuấn thừa nhận đã điều khiển phương tiện vào chiều 16/9. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cho thấy tài xế dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi của Tuấn không cấu thành tội phạm gây rối trật tự công cộng mà là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, người điều khiển bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Việt An